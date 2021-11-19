Совершенствование системы нацбезопасности Беларуси обсуждается на конференции в Минске

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит международная научно-практическая конференция "Основные направления совершенствования системы национальной безопасности", передает корреспондент БЕЛТА.

"Рассматривая национальную безопасность Республики Беларусь как состояние защищенности государства от внешних и внутренних вызовов и угроз, мы изучаем довольно много направлений нашей жизни. Это экономическая, политическая, социальная, научно-технологическая, иные составляющие. И в этой связи ученым, специалистам-практикам, представителям науки, экспертам предстоит не только проанализировать состояние национальной безопасности Беларуси, но и выработать предложения и подходы к противодействию тем рискам, вызовам и угрозам, с которыми мы уже столкнулись за относительно короткий период", - рассказал заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов.

Александр Рахманов

По его словам, выбранная для обсуждения тематика касается всех граждан. "Мы с вами были свидетелями, как на протяжении короткого периода времени на территории нашей миролюбивой, спокойной и прекрасной страны в лексикон людей вошли такие словосочетания, как цветная революция, гибридная война. Вы видите, как в настоящее время из-за рубежа и посредством интернета потоки лжи и грязи льются в адрес нашей страны, когда белое пытаются сделать черным, когда переворачивают очевидные вещи и факты с ног на голову. С одной лишь целью - повлиять на принятие в нашей стране политических и иных решений внутреннего и внешнего характера. Конечно же, это все называется рисками, вызовами и угрозами, которые направлены в том числе на национальную безопасность Беларуси", - отметил заместитель госсекретаря Совета безопасности.

Александр Рахманов подчеркнул: на повестке конференции не только теоретические подходы, но и работа, проводимая в рамках обеспечения национальной безопасности. "Таких мероприятий довольно много. Они носят теоретический, научный, практический организационный характер", - добавил он.

Мероприятие проводится Государственным секретариатом Совета безопасности Беларуси, Следственным комитетом и Институтом повышения квалификации и переподготовки Следственного комитета. Конференция направлена на привлечение экспертного и научного сообщества к работе по совершенствованию концептуальных основ в сфере национальной безопасности.

В мероприятии для обмена опытом в противодействии современным вызовам и угрозам, совершенствования законодательства и мер государственного реагирования в этой сфере принимают участие представители Постоянного комитета Союзного государства, Исполнительного комитета СНГ, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности, Следственного комитета, учебных заведений и научного сообщества Беларуси.-0-

Руководитель Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в г. Минске Марианна Щеткина, Председатель Следственного комитета, генерал-майор юстиции Дмитрий Гора

Фото Павла Орловского