Совершенствование законодательства о садоводческих товариществах обсудят в Палате представителей

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание круглого стола на тему "Совершенствование законодательства о деятельности садоводческих товариществ" состоится 8 июля в Палате представителей. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

"На круглом столе планируется обсудить предлагаемые в рамках подготовленного Министерством экономики с учетом предложений депутатов проекта указа Президента "О мерах по упорядочению деятельности садоводческих товариществ" новации, касающиеся предоставления гражданам возможности перевода садовых домиков в статус жилых домов, трансформации в перспективе садоводческих товариществ в населенные пункты, в том числе путем присоединения садоводческих товариществ к существующим населенным пунктам, а также предоставления возможности выхода отдельных членов из состава садовых товариществ (с сохранением обязанности участия в содержании и дальнейшем развитии инфраструктуры товарищества)", - рассказали в пресс-службе.

В работе круглого стола примут участие парламентарии, представители Администрации Президента, руководство Министерства экономики, Министерства энергетики, Министерства архитектуры и строительства, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства связи и информатизации, Министерства юстиции, Государственного комитета по имуществу, Национального центра правовой информации, областных и Минского городского исполнительных комитетов, Аппарата Совета Министров, члены садовых товариществ и другие заинтересованные.-0-