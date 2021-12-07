Совещание руководителей национальных органов по стандартизации стран СНГ пройдет 8-9 декабря в Ереване

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное, 60-е совещание руководителей национальных органов по стандартизации, метрологии и сертификации стран СНГ состоится 8-9 декабря в Ереване (Армения), сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Мероприятие пройдет в очном формате и в формате видео-конференц-связи. В его работе примут участие руководители и представители национальных органов по стандартизации, метрологии, оценке соответствия и аккредитации государств - участников СНГ, Исполнительного комитета СНГ, Бюро по стандартам Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС).

В планах обсудить более 20 вопросов, касающихся дальнейшего развития стандартизации, метрологии, оценки соответствия и аккредитации на межгосударственном уровне. Будет рассмотрен ход выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии развития МГС на период до 2030 года, также будет принят план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве между Электроэнергетическим Советом СНГ и МГС на 2022-2025 годы.

Участники совещания обсудят проведенные работы по межгосударственной стандартизации и определят ориентиры на ближайшее время, рассмотрят деятельность межгосударственных технических комитетов по стандартизации.

К принятию предложено более 250 межгосударственных стандартов (ГОСТ). В качестве межгосударственных стандартных образцов будут приняты 274 национальных стандартных образца Казахстана и Российской Федерации. Также в области метрологии обсудят реализацию и актуализацию ряда программ.

В сфере аккредитации ключевое внимание будет уделено вопросам развития межгосударственной аккредитации, в частности, проектам документов Региональной организации по аккредитации.

Кроме того, на совещании будут обсуждены вопросы, касающиеся проведения конкурса на соискание Премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг 2021 года.

Планируется утвердить план мероприятий по организации и проведению 61-го заседания МГС, приуроченного к 30-летию Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в 2022 году.-0-