Совет ЕЭК одобрил проект соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в ЕАЭС

23 апреля, Москва /Корр. БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проект соглашения об осуществлении аудиторской деятельности в Евразийском экономическом союзе. Об этом сообщила сегодня на брифинге по итогам прошедшего 22-23 апреля заседания Совета ЕЭК помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.
"Это ключевой документ, направленный на формирование единого рынка аудиторских услуг союза, - отметила Ия Малкина. - Документ предполагает признание квалификационных аттестатов аудиторов и аудиторских заключений, выдаваемых в одном государстве ЕАЭС, на территории других стран-участниц. Это позволит расширить возможности бизнеса, повысит инвестиционную привлекательность и эффективность аудиторских компаний".
Одобренный Советом ЕЭК документ будет направлен в государства ЕАЭС для проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания.-0-