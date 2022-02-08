Совет Республики: евродепутаты преднамеренно вводят в заблуждение общественность своих государств

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президиум Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь принял заявление относительно искажения евродепутатами ситуации в Беларуси накануне республиканского референдума. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты.

"Депутаты Европейского парламента продолжают осуществление неконструктивных действий в отношении Республики Беларусь: в заявлении от 1 февраля 2022 года распространяется фейковая информация о республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, который назначен на 27 февраля. Получая сведения из недостоверных и политизированных источников, они преднамеренно вводят в заблуждение общественность своих государств относительно конституционной реформы в Беларуси", - говорится в заявлении.

Сенаторы убеждены, что Беларусь, напротив, демонстрирует странам Европейского союза пример продуманной, планомерной, проводимой в соответствии с законодательством работы по обновлению Основного закона.

"Обращаем внимание евродепутатов, что подготовка изменений в Конституцию была начата в 2016 году. В активную фазу эта работа вступила в соответствии с решением VI Всебелорусского народного собрания - были созданы Конституционная комиссия и рабочая группа, которые отрабатывали изменения в Основной закон с учетом предложений граждан Республики Беларусь. Широкое всенародное обсуждение проекта изменений и дополнений, в рамках которого поступило более 9000 предложений, прошло заинтересованно, в спокойной и деловой обстановке, - подчеркивается в заявлении. - В Беларуси, как нигде в других странах, развито народовластие и изменения в Основной закон принимаются не кулуарно, а на всенародном референдуме. Депутатам Европейского парламента пора прекратить беспочвенные размышления и серьезно задуматься о выработке цивилизованной конструктивной политики в отношении суверенного и независимого государства - Республики Беларусь".-0-