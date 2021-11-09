Совет Республики о ситуации на границе: это настоящая гуманитарная катастрофа

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миграционная ситуация на белорусско-польской границе - это настоящая гуманитарная катастрофа. Об этом говорится в обращении членов Президиума Совета Республики в связи с ситуацией на границе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Мы, члены Президиума Совета Республики Национального собрания Беларуси, уполномоченные представители белорусского народа, обращаемся ко всему международному сообществу в связи с миграционной ситуацией на белорусско-польской границе. Огромное число граждан стран Ближнего Востока, стремящихся попасть в Евросоюз, вынужденно находятся в нечеловеческих условиях. Поверив в искренность заявлений европейских правительств, мигранты поставили на кон все, что у них было, и направились в страны Евросоюза с последней надеждой обрести лучшую жизнь. Однако на польской границе они наталкиваются на забор из колючей проволоки, агрессивное и унижающее человеческое достоинство отношение к себе", - говорится в обращении.

Это настоящая гуманитарная катастрофа, где нет места ни общепризнанным принципам международного права, ни конвенциям по правам беженцев, ни общечеловеческим ценностям и нормам поведения. "На протяжении нескольких десятилетий коллективный Запад убеждал весь мир в своем нравственном превосходстве, бравировал достижениями в области прав человека и социальной коммуникации. Однако по миграционному вопросу декларируемые постулаты Евросоюзу не удалось доказать на деле. Подрываются добрососедские отношения, создаются риски возможного разрыва западной и восточной цивилизаций, - отмечается в документе. - Обвинения, которые звучат в адрес Беларуси, циничны и неправомерны. Для белорусов всегда были, есть и останутся главными ценностями мир и безопасность. Для нас человеческая жизнь бесценна, потому что наша страна неоднократно становилась ареной войн, развязанных не нами и не по нашей вине. Мы особенно остро переживаем несправедливость, равнодушие к людской беде и попирание законов миропорядка".

Члены Президиума Совета Республики призывают национальные правительства стран Евросоюза выполнить ранее данные людям обещания. "Евродепутатов, международные организации и всех тех, кто еще не потерял чувство человечности, призываем объективно оценить сложившуюся ситуацию и не оставаться в стороне, когда речь идет о жизни и благополучии людей", - подчеркивается в обращении.-0-