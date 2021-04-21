Совет Республики одобрил законопроект о госзащите судей и должностных лиц

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенаторы на заседании пятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "Об изменении Закона Республики Беларусь "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих (надзорных) органов, сотрудников органа государственной охраны", передает корреспондент БЕЛТА.

"Изменения в закон продиктованы временем. Угрозы в конце прошлого года, да и в начале этого года поступали в адрес должностных лиц в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Но не только в отношении сотрудников органов внутренних дел либо в отношении судей, но и в отношении просто лиц с гражданской позицией - учителей, артистов, журналистов также поступало большое количество угроз. Поэтому в законопроект внесено понятие, как иные защищаемые лица", - рассказал министр внутренних дел Иван Кубраков.

По его словам, любой гражданин, в отношении которого поступают угрозы, обращается в органы внутренних дел. В свою очередь они определяют степень угрозы. "С учетом этого и определяется степень защиты. Кому-то достаточно просто изменить место работы или место жительства, а кому-то необходимы изменения внешности", - отметил министр.-0-