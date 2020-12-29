Совет старейшин создан при Президиуме Совета Республики

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялось первое заседание совета старейшин при Президиуме Совета Республики Национального собрания Беларуси седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

"Инициатива создания совета старейшин при Президиуме Совета Республики возникла не случайно. Мы ценим опыт тех людей, которые прошли школу парламентаризма. Сегодня впервые в истории создан такой орган, и мы рады тому, что он появился именно в этом году в канун Нового года, - сказала председатель Совета Республики Наталья Кочанова. - Сегодня есть потребность в том, чтобы обсуждать вопросы с теми людьми, которые не понаслышке знают, понимают, видят ту ситуацию, которая складывается в стране, и те вопросы, которые касаются социально-экономического развития, в целом жизнедеятельности нашей страны.​ Ваш опыт и знания нам необходимы и пригодятся несомненно".

Спикер подчеркнула, что заседания совета старейшин будут проходить на системной основе. "Надеюсь, что наше взаимодействие будет плодотворным", - отметила Наталья Кочанова.

Член совета старейшин Сергей Рахманов (председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики шестого созыва) уверен, что нужно максимально вовлекать в политическую и экономическую жизнь людей, которые имеют тот или иной опыт, вырабатывать рекомендации. "Потому что ситуация в мире очень сложная. Она, безусловно, задевает и Беларусь. И мы должны все имеющиеся ресурсы,​ в том числе интеллектуальные, использовать для того, чтобы решать возникающие проблемы. Поэтому нам нужно внутри страны, тесно взаимодействуя с нашими коллегами из Российской Федерации и других стран, находить решения, которые позволили бы найти оптимальный путь, как пройти эту сложную полосу. Это не только коронавирус, но и в целом​ экономический и даже политический кризис в мире. Многие ценности пересматриваются, очень большие сложности с либерализмом.​ И поскольку мы - открытая страна с открытой экономикой, нас это​ непосредственно касается. И нам нужно действовать так, чтобы те ресурсы, которые мы имеем, максимально вынести на поверхность и использовать во благо страны и наших людей", - отметил он.

Сергей Рахманов

Член совета старейшин добавил, что необходимо усилить аналитическую работу. "Причем​ не только на текущий момент, но и на перспективу, чтобы мы видели определенные стратегии. И не только по стране, но и по отраслям, регионам, чтобы мы могли предоставить нашим людям образ будущего. Чтобы они понимали, что нас ждет и​ что надо делать всем нам для того, чтобы этот образ был реализован на практике", - заключил Сергей Рахманов.

Во время заседания избран председатель совета старейшин. Им стал Борис Батура, который возглавлял Совет Республики четвертого созыва.

Борис Батура

Кроме того, на заседании были обсуждены актуальные вопросы социально-экономического, общественно-политического и законодательного развития страны. Члены совета старейшин также ознакомились с музейной экспозицией Совета Республики.

Совет старейшин при Президиуме Совета Республики создан в целях использования и учета практического опыта членов Совета Республики предыдущих созывов в области законодательного обеспечения, формирования и реализации государственной политики по вопросам социально-экономического развития Беларуси, а также их позиций в отношении актуальных проблем жизнедеятельности государства и общества.

Его основные задачи - участие в обсуждении и выработке предложений по наиболее актуальным вопросам социально-экономического, общественно-политического и законодательного развития страны; анализ и оценка принципиально новых для правовой системы Беларуси законодательных инициатив, концепций, законопроектов, а также программных документов; внесение рекомендаций и предложений по вопросам совершенствования работы Совета Республики и его органов; оказание содействия в работе путем консультативной помощи и др.

Старейшины будут принимать участие в заседаниях совета старейшин и Президиума Совета Республики, а также иных мероприятиях, проводимых Советом Республики и его органами. Совет старейшин является постоянно действующим органом, заседания которого созываются по мере необходимости. Его персональный состав определяется Президиумом Совета Республики. Решение о созыве заседания совета старейшин принимается Президиумом Совета Республики по предложению его членов либо председателя совета старейшин. Заседание совета старейшин считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины его членов.

Решения совета старейшин носят рекомендательный характер. Исполнение обязанностей старейшин осуществляется на общественных началах.-0-

Фото Рамиля Насибулина