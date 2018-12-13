Совмин Беларуси одобрил проект концепции программы СГ по дистанционному зондированию Земли

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект концепции научно-технической программы Союзного государства "Разработка, модернизация и гармонизация нормативного, организационно-методического и аппаратно-программного обеспечения целевого применения космических систем дистанционного зондирования Земли России и Беларуси" одобрен постановлением Совета Министров Беларуси от 11 декабря 2018 года №888, которое сегодня официально опубликовано на
Речь идет о программе "Интеграция-СГ", представленной Национальной академией наук Беларуси и согласованной с заинтересованными республиканскими органами государственного управления.
НАН Беларуси поручено внести проект концепции в установленном порядке на рассмотрение Совета Министров Союзного государства.-0-
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