Совмин Беларуси одобрил проект концепции программы СГ по дистанционному зондированию Земли

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект концепции научно-технической программы Союзного государства "Разработка, модернизация и гармонизация нормативного, организационно-методического и аппаратно-программного обеспечения целевого применения космических систем дистанционного зондирования Земли России и Беларуси" одобрен постановлением Совета Министров Беларуси от 11 декабря 2018 года №888, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Речь идет о программе "Интеграция-СГ", представленной Национальной академией наук Беларуси и согласованной с заинтересованными республиканскими органами государственного управления.

НАН Беларуси поручено внести проект концепции в установленном порядке на рассмотрение Совета Министров Союзного государства.-0-