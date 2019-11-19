Совмин одобрил международную техпомощь Госпогранкомитету для борьбы с незаконным оборотом оружия

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси одобрило проект международной технической помощи "Укрепление потенциала Государственного пограничного комитета в борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов". Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 19 ноября 2019 года №774, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал .

Помимо этого одобрены еще шесть проектов. Среди них два проекта по реконструкции очистных сооружений в Полоцке и Орше. Их будет курировать Витебский облисполком.

Координацию еще двух проектов обеспечивает Министерство образования - "Совершенствование программы второй ступени получения высшего образования в области информационных и компьютерных технологий для повышения профессиональной востребованности магистрантов" и "Модернизация магистерских программ для будущих судей, прокуроров, следователей с учетом европейских стандартов в сфере прав человека".

Государственный комитет судебных экспертиз будет курировать проект международной техпомощи "Новые криминалистические технологии осмотра места происшествия и укрепление общественной безопасности".

Кроме того, благодаря новому проекту польская Кузница и Березовский район будут охранять природное наследие с помощью совместных инициатив. Контролировать проект будет Брестский облисполком.-0-