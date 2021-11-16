Совмин одобрил проект международной технической помощи по водному сектору Беларуси

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил проект международной технической помощи "Рамочная программа по водному сектору Беларуси, третий этап: поддержка реализации проекта и технический надзор". Это предусмотрено постановлением Совмина №643 от 12 ноября 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Проект одобрен на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров. Координацию и эффективный контроль за реализацией проекта обеспечивает Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Постановление вступает в силу со дня его принятия.-0-