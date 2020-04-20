Совмин одобрил проект международной техпомощи по повышению эксплуатационной безопасности АЭС

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров одобрил проект международной технической помощи по повышению эксплуатационной безопасности АЭС. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров от 17 апреля 2020 года №238, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского правительства.

Координировать проект будет Министерство энергетики. Как пояснила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минэнерго Жанна Зенькевич, проект разработан при непосредственной поддержке МАГАТЭ, срок его реализации - два года.

"Основная роль МАГАТЭ заключается в передаче знаний, обмене опытом и лучшими практиками, связанными с эксплуатационной безопасностью АЭС, с помощью индивидуальных и групповых обучающих мероприятий, а также экспертных миссий", - рассказала Жанна Зенькевич.

Реализация проекта будет способствовать дальнейшему развитию системы подготовки персонала, реализации интегрированной системы управления, повышению эксплуатационной безопасности, усовершенствованию процедур обращения с радиоактивными отходами и повышению уровня аварийной готовности. Проект поможет обеспечить эффективное взаимодействие между ключевыми организациями в реализации ядерной энергетической программы страны - Минэнерго, МЧС, Минздравом, Минприроды, БелАЭС.

Кроме того, постановлением №238 одобрен проект техпомощи "Совершенствование передовых методов лучевой терапии, включая гарантии качества и контроль качества". Контроль за его реализацией обеспечивает Министерство здравоохранения.

Еще один проект предполагает укрепление взаимодействия пограничных ведомств Беларуси и Латвии во время подготовки и проведения массовых мероприятий. Координировать его будет Государственный пограничный комитет.

Решение принято на основании предложений Комиссии по вопросам международного технического сотрудничества при Совете Министров.

Документ вступает в силу со дня его принятия.-0-