Совмин определил, какие преподаватели вузов смогут заниматься меддеятельностью в рабочее время

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило перечень должностей педагогических работников вузов медицинского профиля, а также учреждений дополнительного образования взрослых, которые в течение рабочего времени могут осуществлять деятельность, связанную с организацией и оказанием медпомощи, проведением медицинской экспертизы. Соответствующее решение закреплено постановлением Совета Министров №28 от 20 января 2020 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В перечень включены 10 должностей: ректор, первый проректор, проректор, декан, заведующий кафедрой, профессор, доцент, ассистент, старший преподаватель и преподаватель.

При этом уточняется, что деятельность, связанная с организацией и оказанием медпомощи и проведением медэкспертиз, не является совместительством и может составлять не более 0,75 установленной продолжительности рабочего времени.

Министерству здравоохранения совместно с Министерством труда и социальной защиты, Министерством финансов поручено в трехмесячный срок принять необходимые меры по реализации данного постановления.

Документ вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.-0-