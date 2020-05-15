Совмин разрешил заниматься доставкой лекарств 29 организациям

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство определило 29 организаций, которые могут заниматься доставкой лекарственных средств. Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 14 мая 2020 года №285, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Речь идет о лекарствах, включенных в перечень средств, реализуемых без рецепта врача, утвержденный Министерством здравоохранения.

Среди организаций, включенных в перечень, - "СпецАфармация", "Беролина", "Компания "Интерфарм", "Медфарм", "Фарммаркет", "Аленфарм-плюс", "Амадей", "СалюсЛайн", "Аптекарь", "Беллерофон", "ГаленаФарм", "Здоровое решение“, "Искамед" и другие.

Давать разъяснения по применению постановления уполномочено Министерство здравоохранения.

Документ принят для исполнения указа от 24 апреля 2020 года №143 "О поддержке экономики" и вступит в силу после его официального опубликования.-0-