Совмин скорректировал перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство скорректировало перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством. Это предусмотрено постановлением Совета Министров №713 от 10 декабря 2021 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Ранее было принято постановление Совмина №100 от 23 февраля 2021 года "О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости". Новым постановлением №713 корректируется перечень таких товаров, цены на которые регулируются государством. Жесткое регулирование цен с 15 декабря 2021 года будет распространяться на 29 позиций социально значимых товаров, а также 50 позиций лекарственных средств. В перечне СЗТ - мука, перловка, хлеб, говядина, свинина, куры, молоко, кефир, сметана, творог, некоторые фрукты и овощи, сахар и другие товары.

С 15 декабря 2021 года ежемесячное изменение цен на социально значимые товары первой необходимости не может превышать в декабре 2021 года - феврале 2022-го 0,9%, в марте - декабре 2022 года - 0,3% к цене, сложившейся на последний день предыдущего месяца. В случае отсутствия товаров на эту дату - на дату предыдущей реализации или к цене на товар той же разновидности и расфасовки. Такие пределы сформированы с учетом среднего роста цен на социально значимую группу товаров в данные месяцы предыдущих лет и обусловлены ограничением роста потребительских цен на уровне 6% по итогам 2022 года.

Цены на социально значимые товары первой необходимости, которые до 1 января 2022 года не произведены (не ввозились) в Беларусь, устанавливаются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими их производство (ввоз) и реализацию на внутренний рынок, по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров.

Действие постановления не распространяется на отношения, связанные с реализацией социально значимых товаров первой необходимости на биржевых торгах и в рамках государственных закупок.-0-