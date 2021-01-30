Совмин скорректировал порядок стимулирующих и компенсирующих выплат работникам некоторых центров

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров скорректировал порядок осуществления и размеры стимулирующих и компенсирующих выплат работникам центров, созданных исполкомами для обеспечения деятельности бюджетных организаций. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 27 января 2021 года №46, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Надбавка за специфику труда для работников центров из числа руководителей, специалистов и других служащих устанавливается в размере 100% оклада. На надбавку за сложность и напряженность труда направляются бюджетные средства в размере до 85% оклада. Порядок ее применения и размер конкретному работнику определяется управляющим центра. При этом учитываются качество и срочность выполняемых работ, степень участия работника в обеспечении деятельности госорганов, выполнение работ на высоком профессиональном уровне и другие критерии. Управляющему центра указанная надбавка труда устанавливается по решению нанимателя.

Надбавка также положена молодым специалистам из числа выпускников, получивших высшее и среднее специальное образование, которым место работы предоставлено путем распределения или перераспределения, направления на работу в центры. В течение двух лет с даты приема на работу для них устанавливается надбавка в размере 10% от оклада.

Документом также установлены размеры доплат за характер труда работникам центров из числа рабочих.

Постановление вступает в силу с 1 июля 2021 года.-0-