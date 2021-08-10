Совмин уточнил вопросы направления граждан Беларуси за границу для получения медпомощи

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 6 августа 2021 года №455 вносятся изменения в положение о порядке направления граждан Беларуси за пределы республики для получения медицинской помощи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Изменениями предусмотрена возможность проведения ежемесячных заседаний комиссии по направлению граждан Беларуси за пределы республики для получения медпомощи при Министерстве здравоохранения с использованием технических средств связи, в том числе видео-конференц-связи. Также будут уточняться вопросы, которые указанная комиссия будет одновременно рассматривать при решении вопроса о необходимости направления белорусских граждан за пределы страны для получения медпомощи. К этим вопросам относятся оплата медпомощи, подбор зарубежной организации здравоохранения с учетом сведений о возможности оказания медпомощи гражданину Беларуси в данной организации, организация сопровождения, в том числе медработником (при необходимости - владеющим иностранными языками).

Документом также предполагается корректировка перечня расходов, которые оплачиваются направляемому гражданину за счет средств республиканского бюджета на оказание ему в зарубежной организации здравоохранения необходимой медпомощи в соответствии с договором либо возмещаются, если они произведены гражданином Беларуси за счет собственных средств (в частности, перечень дополнен расходами по проведению обязательных лабораторных исследований (тестов), связанных с диагностикой инфекционных заболеваний). Кроме того, расходы будут возмещаться сопровождающему лицу при направлении белорусского гражданина за пределы страны для получения медпомощи с сопровождающим (за исключением работника здравоохранения).

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-