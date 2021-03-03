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03 марта 2021, 12:53

Совмин утвердил госпрограмму "Увековечение памяти о погибших при защите Отечества" до 2025 года

Фото из архива
Фото из архива

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров утвердил государственную программу "Увековечение памяти о погибших при защите Отечества" на 2021-2025 годы. Это предусмотрено постановлением правительства от 26 февраля 2021 года №117, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Программа разработана с целью сохранить память о погибших при защите Отечества и о жертвах войн. "Реализация госпрограммы будет способствовать сохранению военно-исторического наследия белорусского народа, гражданско-патриотическому воспитанию, выполнению международных соглашений в военно-мемориальной сфере", - говорится в документе.

Разработан комплекс мероприятий. В их числе обустройство, содержание, текущий и капитальный ремонт мемориальных комплексов, мест боевой славы, воинских захоронений и захоронений жертв войн, поисковая работа для установления данных о погибших узниках лагеря и их сохранение в электронной "Книге Памяти жертв лагеря смерти "Тростенец", полевые поисковые работы. Также в планах сопровождение автоматизированного банка данных "Книга Памяти Республики Беларусь" с использованием интернета.

На финансирование программы необходимо более Br9,2 млн.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.-0-

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