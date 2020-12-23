Совмин утвердил перечень печатных СМИ, которым в 2021 году будет оказана поддержка из бюджета

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров №744 от 21 декабря 2020 года утвержден перечень печатных средств массовой информации, редакциям которых в 2021 году будет оказываться поддержка из республиканского бюджета, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

В частности, поддержка будет оказана таким изданиям, как "Алеся", "Беларускі гістарычны часопіс", "Бярозка", "Вожык", "Вясёлка", "Звязда" (приложения "ЧЫРВОНКА Чырвоная змена", "Мясцовае самакіраванне"), "Літаратура і мастацтва", "Маладосць", "Мастацтва", "СБ. Беларусь сегодня" и др.

Всего в перечень включены 22 издания.-0-