Совмин утвердил план мероприятий по проведению Года исторической памяти

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден республиканский план мероприятий по проведению Года исторической памяти. Постановление от 27 января 2022 года №50 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Всего в план включено 81 мероприятие. Они будут приурочены знаковым событиям в истории страны, а также посвящены популяризации государственных символов, памятным и юбилейным датам населенных пунктов, известным землякам. Запланировано также проведение республиканских проектов, конкурсов, фестивалей, пленэров, связанных с сохранением исторической памяти. Масса внимания будет уделена открытию после реставрации и модернизации форм увековечения и мемориальных досок в память о погибших в годы Великой Отечественной войне, проведению исторических реконструкций.

В планах стоит организация конкурса на лучший символ (логотип) "Год исторической памяти" и республиканского социально-творческого проекта "Семейное чтение": "Читаем книги о войне", а также создание региональных центров патриотического воспитания. Будут реализованы и проекты по разработке сайта о памятниках, мемориалах и захоронениях в Беларуси, установке QR-кодов. Внимание уделят и внесению сведений о жертвах геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны в автоматизированный банк данных "Книга Памяти Республики Беларусь", а также наполнению информацией интернет-портала "Партизаны Беларуси".

Запланирована организация культурных мероприятий с общественными объединениями белорусов зарубежья, проведение акции "Аллея подвигов" в память о героях Великой Отечественной войны, а также республиканской акции "Наши герои", во время которой будет изготовлена серия баннеров, рассказывающих о людях, освобождавших Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Они будут размещены на центральных площадях областных и районных центров.

День знаний в школах пройдет на тему "Историческая память - связь времен и поколений", а в высших учебных учреждениях собираются внедрить новую интегрированную учебную дисциплину "История белорусской государственности".

В Год исторической памяти также будет издано и презентовано обновленное учебное пособие "Беларусь - наша Радзіма. Падарунак Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь А.Р.Лукашэнкі першакласніку", атлас "Моя Беларусь", а также картографическая продукция РУП "Белкартография", посвященная теме сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне. Планируется также издание историко-документального альбома к 100-летию архивной службы Беларуси.

В СМИ появятся тематические рубрики и передачи. На сайтах республиканских органов госуправления, облисполкомов, Минского горисполкома, учреждений образования будет открыт специальный раздел, где будут размещать анонсы мероприятий, приуроченных к Году исторической памяти.

В течение года в Беларуси также продолжат заниматься разъяснением ответственности за реабилитацию нацизма, разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, распространение нацистской символики или атрибутики, хранение или приобретение такой символики или атрибутики для распространения.-0-