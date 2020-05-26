Совмин утвердил список лицензируемых процедур косметологии и массажа

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило перечень процедур (исследований, манипуляций), относящихся к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность. Соответствующее постановление Совмина от 25 мая 2020 года №307 размещено на сайте правительства, сообщает БЕЛТА.

В перечень внесено 79 процедур пластической эстетической хирургии, физиотерапии, косметологии и лечебного массажа.

Например, в косметологии к таким процедурам отнесены химический, механический, аппаратный пилинг кожи (за исключением поверхностного пилинга, проводимого с применением парфюмерно-косметической продукции, а также без использования медицинских изделий), инъекционная мезотерапия, лазерное омоложение, фотоэпиляция, лазерная эпиляция, электро-, ЭЛОС-эпиляция, нитевой лифтинг и др.

Право разъяснять вопросы применения перечня процедур предоставлено Министерству здравоохранения.

Документ вступает в силу через три месяца после его официального опубликования.

Постановление Совета Министров от 12 марта 2011 года №309 "Об утверждении перечня процедур (исследований, манипуляций), относящихся к работам и услугам, составляющим лицензируемую медицинскую деятельность" признано утратившим силу.-0-