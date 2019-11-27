Совмин утвердил требования к пожарной безопасности для авиации

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство утвердило специфические требования по обеспечению пожарной безопасности для объектов гражданской и государственной авиации, а также взрывопожароопасных и пожароопасных производств. Соответствующие постановления Совета Министров №781 и №779 от 20 ноября 2019 года сегодня официально опубликованы на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Относительно объектов гражданской и государственной авиации постановлением №781 определено, в частности, что руководители субъектов хозяйствования, в ведении которых находятся аэропорты (аэродромы), обязаны организовать работу служб поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов, противопожарных подразделений и обеспечивать их личным составом, аварийно-спасательной техникой и пожарно-техническим вооружением.

Для каждого аэродрома должен быть разработан оперативный план тушения пожаров на воздушных судах.

Время развертывания в любой точке взлетно-посадочной полосы первого пожарного аварийно-спасательного автомобиля при оптимальных условиях видимости и состоянии дорожного покрытия (в дневное время при хорошей видимости и сухом покрытии) не должно превышать 3 минут, последующих автомобилей - 4 минут от момента объявления пожарно-спасательным расчетам сигнала тревоги до начала подачи огнетушащего состава.

На аэродромах должны быть оборудованы полигоны (учебные площадки), на которых с каждым пожарно-спасательным расчетом не реже одного раза в месяц проводятся практические занятия, максимально приближенные к реальным условиям.

Действие постановления об обеспечении пожарной безопасности на взрывопожароопасных и пожароопасных производствах не распространяется на объекты на территории воинских частей, в подземных выработках и шахтных сооружениях, а также объекты хранения и использования взрывчатых веществ.

Документ допускает хранение горючих производственных отходов на территории предприятий в местах, вблизи которых отсутствуют открытые источники огня, и на расстоянии, исключающем возгорание ближайших строений и горючих материалов, но не менее 10 м от зданий I-IV степеней огнестойкости и не менее 15 м от зданий V степени огнестойкости.

Запрещается разогревать (отогревать) оборудование, аппараты, резервуары, емкости, трубопроводы, технические устройства, коммуникации, в которых обращаются взрывопожароопасные и пожароопасные вещества, материалы, а также двигатели и топливную систему автомобильных транспортных средств с применением открытого огня и (или) раскаленных предметов.

Оборудование, трубопроводы и тара для переработки, транспортировки, хранения легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов должны быть герметичными.

Оба постановления вступают в силу через три месяца после официального опубликования.-0-