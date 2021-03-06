Создание платформы электронного здравоохранения обсудили в Минздраве

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект по созданию программной платформы централизованной информационной системы здравоохранения Беларуси обсудили специалисты на совещании в Минздраве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

Как напомнил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, создание централизованной информационной системы предусмотрено соглашением о займе с Международным банком реконструкции и развития (проект "Модернизация системы здравоохранения Беларуси"). "Создание национальной цифровой платформы здравоохранения и законодательства, регулирующего вопросы оказания медицинской помощи с применением информационных технологий, будет способствовать достижению целей проекта", - сказал он.

Официальный представитель Ericsson Nikola Tesla (эта фирма выиграла международный тендер) Дамир Йелавич отметил, что опыт компании в подобных проектах в других странах достаточно большой. Он подчеркнул: создание цифровой платформы здравоохранения в Беларуси станет приоритетом в работе Ericsson Nikola Tesla.

Стороны обсудили основные этапы реализации контракта, подчеркнули важность эффективного взаимодействия между представительством компании и РНПЦ медтехнологий, а также иными заинтересованными государственными органами и организациями.

Создание электронного здравоохранения и системы поддержки принятия клинических решений направлено на совершенствование оказания медпомощи и интегрированного подхода к ведению медицинской документации, а также на повышение качества услуг.-0-