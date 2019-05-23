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Создатели василькового мороженого ищут девушку, которой подарят миллион голубых цветов

Общество 23.05.2019 | 15:54

"Белы полюс" ищет девушку, которой подарит целое васильковое поле. За право стать лицом бренда и хозяйкой 250-метровой васильковой клумбы в Ботаническом саду, а также получить летний запас мороженого "Валошка" может побороться каждая обладательница васильковых глаз от 18 до 25 лет. Для этого нужно заполнить заявку, разместить в Инстаграм-профиле свое фото с хэштегом #явалошка до 31 мая и ждать, что жюри конкурса - Мисс мира Европа Мария Василевич и профессиональный фотограф - выберет именно вас.

30 апреля на входе в минский Центральный ботанический сад появилось васильковое поле размером в 250 квадратных метров. Устроитель клумбы таких внушительных размеров - бренд "Белы полюс", который 13 мая презентовал мороженое "Валошка". По словам инициатора проекта, примерно 250 квадратных метров васильков потребуется, чтобы накормить цветочным мороженым всех посетителей Ботанического сада на протяжении дня.

Васильковое поле назовут в честь девушки, которая любит цветы не меньше мороженого. Впрочем, героиня сможет сама придумать название клумбе, а когда растения взойдут, "Белы полюс" подарит девушке серию фотографий на фоне тысяч голубых цветов от профессионального фотографа. Весь сезон хозяйка васильковых плантаций сможет приходить к своей клумбе и другим оранжереям Ботанического сада по безлимитному абонементу. У девушки также будет возможность присматривать за клумбой и поливать цветы, но обязывать ее к этому никто не собирается: за полем ухаживают работники Ботанического сада.

Кроме василькового поля в центре столицы, фотографий и сезонного безлимита в Ботанический сад, девушка получит запас мороженого на целое лето - 100 пачек "Валошкі". Чтобы побороться за эти призы, голубоглазой белоруске нужно выложить в Инстаграм свое фото с хэштегом #явалошка и заполнить анкету, в которой написать короткую мотивацию и ответить на три простых вопроса о васильках. Имя победительницы члены жюри и создатели мороженого "Валошка" огласят в Инстаграм-профиле @belypolus 5 июня.

Справочно:

Васильковое мороженое "Белы полюс Валошка" - пломбир с добавлением цветков василька и семян льна в ржаном стаканчике. Василек, рожь и лен - популярные культурные символы Беларуси: сегодня, как и тысячелетие назад, они каждый год прорастают на местных полях. Задумка производителей - создать национальный десерт, который турист попробует только в Беларуси и в буквальном смысле почувствует страну на вкус.

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