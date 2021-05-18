Спасатели из Нигерии начали подготовку на базе центра университета МЧС

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Международном центре подготовки спасателей (IRT centre) Университета гражданской защиты МЧС в Борисовском районе началась подготовка 20 представителей Федеральной пожарной службы Нигерии. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Беларуси Андрей Садовский.

В течение недели слушатели центра пройдут обучение по четырем программам, предусматривающим подготовку специалистов к работе в дыхательных аппаратах, проведению аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций (подготовка инструкторов по аварийно-спасательным работам), а также по расследованию пожаров и реагированию на инциденты с использованием химических, радиоактивных и ядерных веществ. Из иностранных специалистов сформировано четыре учебные группы по пять человек.

Во время обучения по программе "Расследование пожаров" слушатели изучат основные методики расследования пожаров и тактику проведения осмотров мест пожаров. По программе "Подготовка к работе в дыхательных аппаратах" получат практические навыки организации работы в дыхательных аппаратах в различных чрезвычайных ситуациях. Программой "Проведение аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций (инструктор по аварийно-спасательным работам)" предусмотрено изучение проведения учебных занятий со спасателями в области ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. По программе "Реагирование на инциденты с использованием химических, радиоактивных и ядерных веществ" слушатели ознакомятся и отработают методику проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при реагировании на инциденты с наличием химических, радиоактивных и ядерных веществ.

Для проведения практических занятий задействован полигон оперативно-тактической подготовки Международного центра подготовки спасателей. Это уникальная лабораторная база под открытым небом, позволяющая моделировать весь спектр чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Занятия продлятся до 21 мая.

В феврале 2021 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Федеративной Республике Нигерия Вячеслав Бриль встретился с генеральным инспектором Федеральной противопожарной службы Нигерии Лиманом Ибрагимом и обсудил возможность подготовки нигерийских специалистов на базе Международного центра подготовки спасателей. Уже в мае эта возможность реализована, подчеркнул Андрей Садовский.-0-

Фото МЧС