20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели напомнили о правилах безопасности при эксплуатации печного отопления. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

"Еще до начала эксплуатации печного отопления проверьте исправность печи и дымохода и устраните недостатки: вычистите сажу, заделайте трещины и побелите дымоход на чердаке: по закопченным местам можно будет легко обнаружить трещины и устранить их. Содержите чердачное помещение в чистоте. Не забывайте в отопительный период очищать дымоход от сажи. Перед дверцей печи на полу прибейте металлический лист (его можно выполнить также из негорючего кирпича), тем самым вы исключите возможность загорания от выпавших раскаленных углей. Размер данного листа должен быть не менее чем 50х70 см. Чтобы избежать перекала печи, топите ее не более двух-трех раз в день и не более чем по полтора часа", - рассказали в МЧС.

Топку печи следует прекратить за 1,5-2 часа до отхода ко сну. Золу и перегоревшие угли, предварительно залив водой, выбрасывайте на безопасное расстояние от строений.

"Помните: эксплуатация печи с неисправностями, розжиг ее при помощи легковоспламеняющихся жидкостей, а также сушка и хранение на печи и возле нее сгораемых материалов запрещается, так как эти действия делают вас на шаг ближе к возникновению пожара. Кроме того, не допускайте топки печи с открытыми дверцами. Ни в коем случае не оставляйте топящуюся печь без присмотра и не поручайте детям смотреть за "работающей" печью", - отметили спасатели. -0-