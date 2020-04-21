Спасатели поддержали врачей в борьбе с коронавирусной инфекцией

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Медицинская служба МЧС выступила с инициативой оказать финансовую помощь медучреждениям для борьбы с СOVID-19. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Спасатели всей страны поддержали инициативу работников медицинской службы оказать финансовую помощь больницам, где врачи и обсуживающий персонал свои силы, знания и умения направляют на проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий и выявление и лечение пациентов с коронавирусом", - отметили в пресс-службе.

В Мостовском районе собранные средства пойдут на расчетный счет центральной районной больницы. Спасатели Гродно перечислят деньги на счет Гродненской областной инфекционной клинической больницы. В Костюковичах деньги, собранные спасателями, пойдут на приобретение средств защиты. Для этой же цели будут использованы и денежные средства, собранные в Могилевском областном управлении МЧС.

Бойцы и офицеры МЧС Бреста внесли свой вклад в общее дело. Барановичские спасатели начали собирать средства в помощь медикам. Спасатели Шарковщинского районного отдела МЧС по предварительному согласованию с руководством центральной районной больницы приобрели индивидуальные средства защиты (плащи) и антисептические средства и передали их медицинскому персоналу. В Добруше спасатели решили собрать средства для нужд и потребностей медицинского персонала, которые затем перечислят на расчетный счет районной больницы. Инициативу по оказанию финансовой помощи медучреждениям поддержали спасатели Калинковичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

Средства, собранные работниками НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС, передадут медицинским учреждениям столицы. Не остались в стороне и авиаторы МЧС. Работники Республиканского центра управления и реагирования внесли свою посильную лепту в общее дело.-0-