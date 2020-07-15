Спасибо за то, что вы делаете! Специальная программа в комплексе "Минск Мир": квартиры для медиков с выгодой до 20%!

Наша благодарность медикам, которые мужественно и самоотверженно, с риском для собственного здоровья противостоят распространению коронавируса, безгранична. Способов выразить наше отношение к работе медперсонала множество. Застройщик, который возводит самые известные комплексы столицы, решил поблагодарить медиков особенно выгодными условиями приобретения жилья. Для врачей, медсестер, всего персонала больниц, поликлиник, станций "Скорой медицинской помощи", медицинских центров из любого населенного пункта Беларуси при покупке квартиры в комплексе "Минск Мир" предоставляется скидка - до 20%! Квартиру в комплексе на условиях специальной программы можно приобрести до конца 2020 года.

Председатель совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич отметил, что специальная программа разработана в знак благодарности всем медицинским работникам страны.

- Акции поддержки медиков проходят по всему миру. Специальная программа для белорусских медиков - это наша благодарность людям в белых халатах. Мы знаем, что многим из них пришлось в разгар пандемии изолироваться - не от работы и пациентов, а от собственных семей, чтобы не подвергать родных повышенному риску. Они жертвовали собственным благополучием и рисковали, чтобы исполнить свой долг. Мы считаем, что работа белорусских медиков заслуживает самого глубокого уважения, - подчеркнул Вибор Мулич.

Председатель совета директоров компании-застройщика Вибор Мулич

По его словам, вопрос материального обеспечения работников системы здравоохранения постоянно находится в центре внимания белорусского государства. Многое за прошедшие годы уже сделано, анонсированы и новые меры материального стимулирования. Но покупка собственного жилья, к сожалению, пока для многих остается лишь мечтой.

- Наша программа направлена на снижение стоимости квартир для медицинских работников вне зависимости от финансовых условий покупки жилья. Будет ли семья медиков оплачивать квартиру собственными средствами, кредитными ресурсами или покупать в рассрочку, мы предоставим специальную скидку до 20% от стоимости квартиры в комплексе "Минск Мир", - сказал Вибор Мулич.

Сотрудникам системы здравоохранения достаточно при оформлении покупки предъявить справку с места работы. Условиями специальной программы могут воспользоваться также члены семьи медицинских работников или близкие родственники - мать, отец, жена, муж, сын или дочь, подтвердив родство документально.

Примечательно, что застройщик предоставил медикам право приобрести жилье по специальной программе именно в престижном многофункциональном комплексе "Минск Мир" - комплексе, который олицетворяет собой завтрашний день белорусской столицы.

"Минск Мир" влюбляет в себя с первого взгляда. Это новый современный город, в котором спланировано все до мелочей. И при этом - грандиозный размах! Ведь строится комплекс практически в центре города, на месте старого аэропорта: его площадь - более 340 гектаров, и каждый метр будущего комплекса тщательно распланирован. "Минск Мир" признан самым масштабным многофункциональным комплексом Европы, а для столицы это самый значимый инвестиционный проект.

Комплекс "Минск Мир"

В основе концепции создания комплекса лежит принцип "город в городе". Это значит, что для комфортной жизни людей здесь будут созданы все условия. В каждом квартале, например, будут построены школа или детский сад! Таким образом, всего в комплексе построят сразу 7 современных школ и 12 детских садов.

Детский сад с бассейном во дворе дома "Диадема"

Здесь множество общественных помещений: в комплексе построят детскую и взрослую поликлиники, а также медицинский центр.

"Минск Мир" - это и большое количество коммерческой недвижимости. Буквально в каждом квартале на первых этажах зданий запланированы помещения для открытия магазинов, аптек, кафе и ресторанов, объектов сферы сервиса.

В комплексе "Минск Мир" можно приобрести не только квартиры, но и коммерческую недвижимость

В каждом квартале на первых этажах домов есть площади под открытие кафе и ресторанов, магазинов и аптек, офисов туристических компаний и салонов красоты

Большое внимание уделяется автотранспорту жильцов. С одной стороны, дворы будут закрыты для транзитного движения машин, с другой - в комплексе будут возведены многочисленные открытые автостоянки и закрытые паркинги - кстати, первый, рассчитанный на примерно 800 машин, работает уже с прошлой осени.

Паркинг

Доминантой всего комплекса станет его деловая часть. В комплексе активно ведется строительство Международного финансового центра Minsk World, который призван стать магнитом для притяжения иностранных инвестиций в страну. По соседству ведется строительство крупнейшего в стране торгово-развлекательного центра.

Скоро будет построен крупнейший в стране торгово-развлекательный центр

"Минск Мир" - это экология и здоровье. В центре комплекса будет разбит новый большой городской парк, все кварталы будут связаны сетью беговых и велодорожек, в каждом дворе - спортивные площадки и тренажеры.

Велодорожки свяжут воедино весь комплекс

В каждом дворе - спортивные площадки и тренажеры

И конечно, жителей порадует отличное транспортное обеспечение. Прямо на территории комплекса завершается строительство станции метро "Аэродромная", затем в границах комплекса будет построена и вторая станция.

Развитая транспортная инфраструктура позволит легко добраться в любую точку города

Важно, что комплекс строится с опережением графиков. Например, квартал "Эмиратс Люкс", который будет полностью завершен уже этой осенью, сдается на полгода раньше установленных сроков. Всего уже к концу 2020 года здесь будет сдано более 20 домов в четырех кварталах.

Квартал "Эмиратс Люкс" будет полностью завершен уже этой осенью

Все жилье в комплексе "Минск Мир" отвечает самым современным требованиям комфорта. Это каркасно-монолитные дома с квартирами свободной планировки и великолепной инсоляцией. Высота потолков - 2,7 метра, а на первых и последних этажах во многих домах - 3 метра. В зависимости от количества квартир в каждом подъезде - по два или три скоростных бесшумных лифта, при этом в некоторых домах лифты панорамные. Еще одна важная особенность - просторные дизайнерские лобби.

"Минск Мир" интересен еще и потому, что здесь огромный выбор квартир и планировок на любой вкус - от небольших квартир-студий 28 квадратных метров до "евротрешек" площадью до 85 метров!

Недавно, например, стартовала продажа квартир в трех новых домах комплекса в различных кварталах - "Санкт-Петербург", "Флоренция" и "Копенгаген". Они будут сданы через год-полтора.

Дом "Санкт-Петербург"

Дом "Флоренция"

Дом "Копенгаген"

Этим летом в многофункциональном комплексе "Минск Мир" покупать жилье особенно выгодно. Сейчас здесь проводится летняя акция - установлены самые приятные цены на квартиры! Но только до конца августа, поэтому лучше поторопиться!

Приятный бонус - в размере 5 тысяч рублей! На столько будет снижена цена квартиры для всех, кто сделает онлайн-бронирование на сайте застройщика bir.by. Механизм онлайн-покупки прост и интуитивно понятен, он подробно описан на сайте. Несколько кликов - и вы приступаете к выбору своей квартиры!

Специальная программа для медиков, как мы уже рассказывали, действует при любом способе покупки квартиры, как в отделе продаж, так и онлайн на сайте застройщика. А для покупки квартир в комплексе "Минск Мир" действуют исключительно выгодные финансовые инструменты!

Так, можно использовать очень выгодный партнерский кредит "Беларусбанка" "Ипотека с нами"! В первый год ставка по кредиту составит 3,99%, во второй и третий - 9%, 13,61% - в последующие годы. Кредит выдается сроком до 20 лет в белорусских рублях. При этом минимальный первый взнос - всего 10%.

Возобновлена также партнерская кредитная программа "Белорусского народного банка". Кредиты выдаются в белорусских рублях на срок до 20 лет. Ставка - от 11,99% до 13,5% в зависимости от срока кредитования, минимальный взнос - от 10%.

Длительная, до 120 месяцев рассрочка от застройщика - очень удобный вариант для тех, кто не может воспользоваться банковским кредитованием, но при этом имеет стабильный доход. Ни поручителей, ни справок о доходах!

Приобрести квартиры в Минске могут медработники из любого уголка Беларуси. В 19 городах страны - в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске и Молодечно - региональные менеджеры продажи помогут вам с консультациями и подбором квартир.

Офис по продаже квартир в комплексе "Минск Мир" работает ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные и праздничные дни с 9.00 до 20.00 по адресу: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675.

Специальная программа для медиков: спасибо за то, что вы делаете!

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