Специалистов по управлению инновационными проектами будут готовить в ПолесГУ

24 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Полесском государственном университете летом начнут набор по двум новым специальностям, сообщила корреспонденту БЕЛТА ответственный секретарь приемной комиссии вуза Ирина Пригодич.

Как сообщалось, в университете открылась специальность "биохимия". Для поступления абитуриентам нужно сдать централизованное тестирование по русскому или белорусскому языкам, биологии и химии. Срок обучения - четыре года. Выпускникам будет присвоена квалификация биолога-биохимика. Также с лета начнется набор на специальность "управление инновационными проектами", которая открыта на факультете экономики и финансов.

"Будет общий конкурс по блоку специальностей экономического профиля. Нужно будет сдать русский или белорусский языки, математику и иностранный язык. Срок обучения - четыре года. В дипломе будет указана квалификация - "Проект-менеджер. Экономист", - рассказала Ирина Пригодич.

В новом учебном году в ПолесГУ на первый курс планируется зачислить около 880 человек. Узнать о правилах приема в университет и новшествах вступительной кампании, задать вопросы представителям приемной комиссии и деканам факультетов абитуриенты смогут 27 марта во время Дня открытых дверей.

В Полесском государственном университете учатся около 4 тыс. человек. Высшее образование они получают на факультете экономики и финансов, биологическом, инженерном и факультете организации здорового образа жизни.-0-