Специалистов в области международного киберправа будут готовить в магистратуре БГУ

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая профилизация "международное киберправо" (International Cyber Law) для иностранных обучающихся открыта в БГУ. Действовать она будет в рамках специальности "юриспруденция" факультета международных отношений, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Образовательная программа предполагает междисциплинарность, межкафедральное взаимодействие и включает изучение международного публичного и частного права, права международной безопасности, технических механизмов защиты личных данных, правового регулирования и социальных сетей, а также особенностей международного гуманитарного права в условиях киберпространства.

Нововведения обусловлены совершенствованием программ подготовки специалистов II ступени высшего образования, развитием информационных технологий и оперативным реагированием на потребности рынка труда. Обучение будет вестись на английском языке.

Данная профилизация стала второй междисциплинарной образовательной программой магистратуры на английском языке, которая реализуется на ФМО. В феврале 2021 года был осуществлен набор по профилизации "международная торговля (экономика, политика, право)" в рамках специальности "мировая экономика", на которой в настоящее время обучаются 47 иностранных граждан. -0-