Специалисты из Казахстана повысили квалификацию в университете МЧС Беларуси

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обучение на базе Международного центра подготовки спасателей (IRTcentre) Университета гражданской защиты МЧС прошли шесть специалистов из Казахстана, сообщил БЕЛТА официальный представитель белорусского вуза Андрей Садовский.

В числе слушателей учебной группы были представители Авиационной администрации Казахстана, Международного аэропорта Актау и Turkistan International Airport. Иностранные специалисты прошли подготовку по программе повышения квалификации "Аварийно-спасательное обеспечение полетов воздушных судов". Были организованы выездные практические занятия в Национальном аэропорту Минск и государственном авиационном аварийно-спасательном учреждении "Авиация" МЧС. Кроме того, преподаватели IRTcentre со слушателями на учебных площадках полигона оперативно-тактической подготовки практически отработали первоочередные мероприятия по спасению людей при ЧС на авиатранспорте, а также технологии поисково-спасательных работ при возникновении ЧС на авиационном транспорте и многое другое.

Специалисты из Казахстана посетили историко-культурный комплекс "Линия Сталина", Березинский биосферный заповедник, Национальную библиотеку Беларуси и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, а также обзорные экскурсии по Минску и Борисову.-0-