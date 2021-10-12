Специалисты пожарной службы Нигерии повышают квалификацию в университете МЧС

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка представителей из Нигерии стартовала на базе Международного центра подготовки спасателей (IRT Сentre) Университета гражданской защиты МЧС в Борисовском районе. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель университета Андрей Садовский.

В течение недели 12 специалистов Федеральной пожарной службы повышают свою квалификацию по проведению аварийно-спасательных работ на высотных зданиях. В ходе курса подготовки будут изучены вопросы организации охраны труда при работе на высоте, алгоритмы использования альпинистского снаряжения и оборудование при проведении аварийно-спасательных работ. Слушатели из Нигерии изучат порядок подъема и спуска с верхних этажей зданий при помощи спасательной веревки, научатся организовывать и проводить эвакуацию пострадавших.

Для проведения практических занятий задействован полигон оперативно-тактической подготовки центра. Это уникальная лабораторная база под открытым небом, позволяющая моделировать весь спектр чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Занятия продлятся до 15 октября.

Подготовка специалистов из Нигерии университетом МЧС ведется с 2012 года. За это время на базе Международного центра подготовки спасателей обучились 88 человек.-0-