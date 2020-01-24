Специалисты рассказали о шансах получить коронавирус с посылкой из Китая

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева сегодня, отвечая на вопросы журналистов, рассказала, каковы шансы получить коронавирус с посылкой из Китая, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Шмелева отметила, что коронавирусы обладают низкой устойчивостью в окружающей среде. "Таким образом, вероятность его обнаружения в посылках очень мала. Целесообразность проводить диагностику посылок мы не видим", - сказала она.

Ранее заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская заявила журналистам, что в Беларуси готовы предупредить завоз любых инфекций. "Система готова реагировать на случаи завоза любых инфекционных заболеваний на территорию страны", - подчеркнула Ирина Глинская.

Как сообщалось, специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска совместно с отрядом пограничного контроля "Минск" проводят санитарно-карантинный контроль, в том числе с использованием тепловизионного оборудования, пассажиров, прибывающих из стран, в которых регистрируется эпидемиологическое неблагополучие по инфекционным заболеваниям.

По последним данным, в Китае пневмонией нового типа заболели 849 человек, зарегистрировано 26 летальных исходов. Коронавирус уже выявлен во Вьетнаме, Республике Корея, США, Сингапуре и Японии.-0-