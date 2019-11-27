Специальности по атомной энергетике в вузах трансформируются под потребности экономики - Дулинец

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальности в сфере атомной энергетики в вузах трансформируются с учетом потребностей экономики. Об этом сообщила заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики Лилия Дулинец во время Дня атомных технологий в БНТУ, передает корреспондент БЕЛТА.

После принятия решения о строительстве АЭС в Беларуси особенно актуальным стал кадровый вопрос. Акцент был сделан на подготовке белорусских специалистов, в ведущих вузах страны открылись новые специальности. Первые молодые специалисты пришли на Белорусскую АЭС уже в 2013 году. Они также востребованы в МЧС, экологических и других организациях.

"Сейчас мы не приращиваем количество специальностей, но некоторые трансформируются с учетом необходимости. Например, у нас были специальности "строительство атомных станций", "парогенераторные установки для атомных станций". Со следующего года будет вестись набор на специальность "проектирование и эксплуатация АЭС". Это сегодня наиболее востребовано, и если мы будем готовить 20-30 специалистов, будет постоянное пополнение, ресурс для атомной энергетики нашей страны", - сказала Лилия Дулинец.

День атомных технологий проводится в четвертый раз и уже стал традиционным мероприятием. В нем участвуют студенты специальностей, связанных с ядерными технологиями: атомная энергетика, наука. "Завтра эти студенты будут обеспечивать в том числе безопасную эксплуатацию Белорусской АЭС, которая будет работать минимум 60 лет. У них должен быть необходимый багаж знаний, который они будут постоянно пополнять и совершенствовать. Важно, чтобы студенты поняли, что их ждет в будущем, на какую профессиональную стезю они вступают. Они должны убедиться в том, что сделали правильный выбор", - отметила заместитель директора департамента. Она подчеркнула, что сфера атомных технологий динамично развивается, поэтому специалистам нужно будет постоянно повышать квалификацию, получать новые знания, умения, навыки.

День атомных технологий - образовательно-развлекательное мероприятие для студентов Беларуси. Организатором мероприятия выступает госкорпорация "Росатом" при поддержке Министерства энергетики Беларуси, Информационного центра по атомной энергии и Белорусского национального технического университета. Главной целью Дня атомных технологий является популяризация технического образования среди молодежи.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральный подрядчик строительства БелАЭС - инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом" (АСЭ).-0-