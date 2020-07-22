"Спорт-пари": новости для участников игр

Лето ярких онлайн-побед со "Спорт-пари" продолжается. Тысячи пользователей уже оценили преимущества мобильного приложения и онлайн-сервиса m.sportpari.by. Простая регистрация и быстрое пополнение счета позволяют сделать шаг навстречу яркой победе в любое удобное время прямо из дома.

Так, Аните из Минска победу принесла ставка, сделанная в мобильном приложении. В тираже № 929 игры "Спортлото 6 из 49" Анита стала обладательницей более 5 900 рублей!

Победительница принимает участие в играх "Спорт-пари" более года и полагает, что игра возвращает веру в чудо. Числа для победной комбинации помог выбрать Аните папа.

Больше всего в играх минчанка ценит возможность вместе со "Спорт-пари" делать добрые дела. Благодаря победе Анита планирует помочь приюту для животных, а также порадовать своих близких. Анита знает: принимая участие в играх "Спорт-пари", каждый помогает тем, кто в этом особенно нуждается!

А уже в следующем розыгрыше игры "Спортлото 6 из 49" яркую онлайн-победу принесла ставка в онлайн-сервисе m.sportpari.by. Евгения из Минска стала обладательницей более 6 100 рублей в тираже №930 "большого" лото.

Евгения участвует в играх "Спорт-пари" несколько лет. Победительница выбирает числа для комбинаций интуитивно, а ставки делает онлайн, потому что это удобно.

Благодаря этой победе Евгения обязательно поможет тем, кто в этом особенно нуждается, и передаст часть выигрыша на благотворительность.

Остальным участникам игр Евгения желает верить в победу и никогда не сдаваться!

Команда "Спорт-пари" поздравляет победителей и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Прошедшие две недели порадовали участников игр "Спорт-пари": более 733 000 рублей были выплачены победителям в полном объеме. Более 371 000 рублей получили участники "Блиц", более 58 000 рублей - участники "Спортпрогноз", более 116 000 рублей - участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" - более 56 000 рублей!

Джекпот "Спортлото 6 из 49" выходит на новый рекорд и уже перешел отметку в 1 760 000 рублей. Не отстаёт и джекпот "Спортлото 5 из 36": его размер уже превышает 230 000 рублей (напомним, что в феврале 2020 года джекпот в этой игре был разыгран в сумме 105 506 рублей).

Команда "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых ярких побед в предстоящих тиражах!

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