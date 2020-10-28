"Спорт-пари": новости для участников игр

Команда "Спорт-пари" продолжает делиться новостями о ярких победах октября.

Светлана из Жодино стала обладательницей 4 000 рублей в тираже №3907 электронной интерактивной игры "КЕНО"!

Светлана участвует в играх компании "Спорт-пари" уже более 10 лет и неоднократно становилась обладательницей крупных выигрышей. Благодаря увлечению сыновей спортом наша победительница решила попробовать свои силы в "Спортпрогноз" и в 2014 году трижды оказывалась единственной в стране, кто правильно спрогнозировал результаты спортивных матчей!

В этот раз числовая комбинация в призовой категории "9 из 9", которую выбрала Светлана, принесла ей 4 000 рублей. Победительница рассказала, что она предчувствовала победу, выбирая числа для комбинации. Светлана убеждена: главное – не терять уверенность в своей победе и помнить, что каждый раз, принимая участие в игре, вместе со "Спорт-пари" ты помогаешь тем, кто в этом особенно нуждается: маленьким спортсменам, деткам из многодетных семей, другим важным спортивным и социальным проектам.

Октябрь можно смело назвать успешным для участников "Блиц". 24 октября в тираже 2231 и в одной тиражной серии впервые в истории этой игры сразу два участника стали обладателями выигрышей, каждый из которых составил 10 000 белорусских рублей. Начало текущей недели порадовало минчанина новостью о победе в тираже 2233 самой "быстрой" игры компании (розыгрыши тиражных серий "Блиц" проводятся каждые 5 минут) в сумме 10 000 белорусских рублей. Команда "Спорт-пари" поздравляет победителей и ожидает их в офисе для организации выплаты выигрышей в полном объеме.

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 759 000 рублей. Более 378 000 рублей получили участники "Блиц", более 85 000 рублей – "Спортпрогноза", более 123 000 рублей – "КЕНО", более 126 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а "Спортлото 5 из 36" – более 43 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объеме, поскольку, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 2 210 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 92 000.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Мы – вместе. Мы – рядом.

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