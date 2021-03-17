"Спорт-пари": новости для участников игр

Команда "Спорт-пари" продолжает делиться новостями о ярких победах.

Александр из города Минска стал обладателем 10 000 рублей в тираже №2356 игры "Блиц"!

Александр принимает участие в играх компании "Спорт-пари" около года и выбирает числовые комбинации случайным образом, используя онлайн-сервис m.sportpari.by!

Больше всего в играх компании "Спорт-пари" победитель ценит простоту правил и возможность принимать участие онлайн, что экономит время и позволяет воспользоваться сервисом в удобный момент!

Всем остальным участникам Александр желает упорства в достижении своих целей, ведь мысли материальны!

Команда "Спорт-пари" поздравляет победителя и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Владимир из города Минска стал обладателем 2 545 рублей в тираже №1065 игры "Спортлото 6 из 49"!

Владимир принимает участие в играх "Спорт-пари" около двух лет. Победитель пользуется помощью мобильного приложения "Спорт-пари", ведь онлайн-формат участия не требует дополнительного времени.

Больше всего в игре "Спортлото 6 из 49" победитель ценит простоту правил и возможность выбора: сделать ставку можно в точке продаж, в онлайн-сервисе m.sportpari.by или в мобильном приложении.

Всем остальным участникам Владимир рекомендует играть, будучи только в хорошем настроении!

Команда "Спорт-пари" поздравляет победителя и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Александр из Минска стал обладателем более 3 776 рублей в тираже №5875 игры "Спортпрогноз"!

Александр принимает участие в спортивных играх компании "Спорт-пари" около двух лет. Причем вместе с другом, ведь вдвоем следить за матчем куда интереснее!

Больше всего в игре "Спортпрогноз" участник ценит время, проведенное в кругу друзей с общими интересами, например, изучение игровой статистики команд, включенных в тираж. Минчанин выбрал компанию "Спорт-пари" из-за возможности участия с помощью мобильного приложения.

Всем остальным Александр советует обязательно принимать участие в играх, ведь без него победы быть не может!

Команда "Спорт-пари" поздравляет победителя и желает новых ярких побед в предстоящих тиражах!

Всего в течение прошедших двух недель победителям игр "Спорт-пари" было выплачено более 853 000 рублей. Более 406 000 рублей получили участники "Блиц", более 85 000 рублей – участники "Спортпрогноз", более 156 000 рублей – участники "КЕНО", более 159 000 рублей – участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" – более 33 000 рублей. Напомним, что все победители получают суммы выигрышей в полном объеме, поскольку, в соответствии с законодательством Республики Беларусь, выигрыши в электронных интерактивных играх не облагаются налогом.

Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил сумму в 3 000 000 рублей. Размер джекпота "Спортлото 5 из 36" превышает 43 000 рублей.

Присоединиться к участникам наших игр можно не выходя из дома: в онлайн-сервисе m.sportpari.by и нашем мобильном приложении. Команда "Спорт-пари" благодарит каждого участника за доверие и интерес к нашим играм.

Берегите себя и своих близких. Даже на дистанции мы – вместе!

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