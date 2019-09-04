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Общество
04 сентября 2019, 10:05

"Спорт-пари": Помогаем побеждать!

Одним из многих направлений деятельности компании "Спорт-пари" является поддержка и развитие детского спорта, а также олимпийского движения в Беларуси. Неудивительно, что в первый день осени, 1 сентября, при участии компании "Спорт-пари" прошли финальные матчи международного турнира Belarus International по бадминтону среди мужчин и женщин. В перерывах спортивных состязаний ведущий провел несколько туров викторины на призы "Спорт-пари" для знатоков истории спорта, а победители турнира из разных стран получили памятные подарки от компании.

24 августа на территории СОК "Олимпийский" в рамках празднования Международного олимпийского дня команда "Спорт-пари" радовала гостей мероприятия сюрпризами. Более 250 участников олимпийского квиза получили призы, более 300 детей – приятные сувениры, а каждый желающий сделал фотографию с маскотом Совой на память.

После летнего перерыва возвращается популярная серия турниров по большому теннису среди детей SovenokCUP на призы компании "Спорт-пари". Уже 21 сентября юные спортсмены будут бороться за главный кубок турнира. Как и ранее, соревнования будут проходить в трех возрастных группах: 8, 9 и 10 лет. Для участия необходима предварительная регистрация.

Продолжается сезон побед и в спортивных играх компании. Каждую неделю участники игр, увлекающиеся футболом и хоккеем, приезжают за поздравлениями с крупными победами в офис "Спорт-пари".

Игорь из Минска участвует в играх "Спорт-пари" с самого основания компании и регулярно побеждает в "Спортпрогноз". В этот раз команда "Спорт-пари" поздравляла минчанина сразу с двумя победами в тиражах № 4932 и 4933 на общую сумму более 5 900 рублей!

Для ставок на спортивные игры Игорь использует аналитику. Мужчина даже завел отдельный архив результатов матчей и комбинаций. Победитель признался, что с играми "Спорт-пари" гораздо интереснее смотреть матчи, и убежден: составление комбинаций – это постоянные тренировки для ума и развитие. Остальным участникам победитель желает удачи и никогда не терять надежды: победа рано или поздно придет к каждому!

Александр участвует в играх "Спорт-пари" уже более 5 лет, но больше всего ему нравится "Спортпрогноз". Именно эта игра неоднократно приносила ему крупные победы. В этот раз правильный прогноз футбольных матчей в тираже № 4904 принес победителю более 2 700 рублей!

Александр считает: чтобы побеждать в спортивных играх, нужно анализировать результаты прошедших матчей, знать составы команд и просматривать топ комбинации ставок на тираж. Мужчина всегда делает несколько ставок онлайн и на точках продаж. Об очередной победе игрок узнал из мобильного приложения.

Победитель признался: его цель – быть единственным, сделавшим правильный прогноз на исход матчей. Остальным участникам игр Александр советует не ограничиваться "осторожными" ставками и всегда верить в победу!

Иосиф Иосифович уже в третий раз побеждает вместе со "Спорт-пари". В этот раз он стал обладателем джекпота в "СпортТОТО" в размере более 11 000 рублей!

Иосиф Иосифович профессионально занимался футболом и до сих пор внимательно следит за этим видом спорта. Делая ставки в "СпортТОТО" и "Спортпрогноз", победитель начинает с изучения рейтингов с самыми популярными комбинациями на тираж. А вот в "КЕНО", "БЛИЦ" и "Спортлото 6 из 49" всегда выбирает памятные даты – такую идею ему посоветовал один из операторов компании. Работают оба подхода.

Остальным участникам игр победитель советует "изучать команды и аналитику" и прислушиваться к интуиции. Иосиф Иосифович уверенно заявляет, что продолжит играть, ведь даже не выигрывая сам, благодаря "Спорт-пари" он помогает другим.

"Неспортивные" джекпоты компании также ждут своих обладателей. Джекпот "Спортлото 6 из 49" уже превысил 370 000 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" - 15 000 рублей.

Компания "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых побед!

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Всего же за прошедшие две недели победители игр "Спорт-пари" выиграли более 619 000 рублей. 167 523 рубля было разыграно в "КЕНО", более 262 000 рублей получили победители "БЛИЦ". В игре "Спортпрогноз" выигрышный фонд составил более 78 000 рублей. Игроки "Спортлото 6 из 49" выиграли 78 227 рублей, а в "Спортлото 5 из 36" – более 18 000 рублей!

"Спорт-пари" – помогаем побеждать!

РЕЗУЛЬТАТЫ ВСЕХ ИГР ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ:


 Результаты игры "КЕНО"
Результаты игры "Спортлото 5 из 36"

Результаты игры "Спортлото 6 из 49"

Результаты игры "Спортпрогноз"
Результаты игры "БЛИЦ"
Результаты игры "СпортТОТО"

Результаты игры "Решка"

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