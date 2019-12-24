"Спорт-пари": Простые правила - просто побеждать! В онлайне

Ежедневно растет количество зарегистрированных участников игр в онлайн-сервисе и мобильном приложении "Спорт-пари". Победителей становится все больше. У каждого из них своя история и планы на выигрыш, но объединяет всех одно: благодаря играм "Спорт-пари" их устремления и мечты стали реальны!

Джекпот и 81 000? На новые туристические маршруты!

Артем, обладатель четвертого джекпота в "Спортлото 5 из 36", начал играть вместе со "Спорт-пари", потому что появился простой и понятный онлайн-сервис m.sportpari.by. Минчанин никак не мог предположить, что онлайн-ставка принесет ему реальную победу и более 81 000 рублей!

Ставки делаю только в онлайне. На точки прихожу исключительно за выигрышами, - поясняет Артем. - Мы с друзьями любим и часто путешествуем по Беларуси, теперь появится возможность открывать новые туристические маршруты с комфортом. Мечты сбываются!

Позитивный настрой - условие победы

Андрей из Любани личным примером доказал: удача улыбается позитивно настроенным участникам игр! Ставка на случайные числа в "Спортлото 6 из 49" принесла ему победу и более 9 000 рублей всего через три месяца после того, как он начал играть вместе со "Спорт-пари".

- Почему делаю ставки в мобильном приложении? Пришло вдохновение, взял телефон и поставил! - Делится победитель. - Не надо никуда идти. Удобно играть, удобно проверять результаты розыгрышей.

11 000 - это круто!

Михаилу из Минска ставка на комбинацию игры "Блиц", сделанная в мобильном приложении, принесла более 11 000 рублей.

- Ставки делаю всегда только онлайн. Числа, можно так сказать, выбираю наугад. Играю всего несколько месяцев, мелкие выигрыши "отбивают" все расходы на ставки, - рассказывает победитель. - Когда понял, что победил, подумал: "Круто"! Семья уже в курсе, отнеслись спокойно. Отец тоже делает ставки: раньше в "СпортТОТО", а после моей победы решил тоже попробовать "Блиц".

Онлайн удобно сделать ставку в "Спортлото 6 из 49": размер джекпота игры уже превысил 786 000 рублей. Растет и сумма джекпота "Спортлото 5 из 36": после розыгрыша 29 ноября новый джекпот составляет более 16 800 рублей!

M.SPORTPARI.BY | ПОМОГАЕМ ПОБЕЖДАТЬ!

Всего за прошедшие две недели более 762 000 рублей было выплачено в полном объеме победителям "Спорт-пари". Более 155 000 рублей было выплачено участникам игры "КЕНО", более 358 000 рублей получили участники "БЛИЦ", более 95 000 рублей - участники "Спортпрогноз", более 114 000 рублей - участники "Спортлото 6 из 49", а в "Спортлото 5 из 36" - более 35 000 рублей!

Компания "Спорт-пари" желает всем участникам игр новых побед!

"Спорт-пари" - помогаем побеждать!

Внимание! Теперь онлайн-верификация по номеру Viber и Skype +375447688006 доступна круглосуточно!

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