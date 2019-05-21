Справочник IT-абитуриента презентовали в ПВТ

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Парке высоких технологий презентовали справочник для абитуриентов, которые заинтересованы продолжить обучение в учреждениях высшего образования и в дальнейшем работать в парке, передает корреспондент БЕЛТА.

Справочник "ИТ-абитуриент 2019" дает ответы на вопросы: "Какой выбрать вуз и факультет?", "Что ожидает выпускника после распределения?", "Возможно ли получить ИТ-специальность в региональных вузах?", "Каких ИТ-специалистов на рынке труда не хватает сейчас и какие будут востребованы через 4 года?", "Как, будучи студентом, начать сотрудничать с ИТ-компаниями и затем попасть к ним на работу?"

Особое место в справочнике занимает подробная информация о факультетах, выпускники которых чаще других по окончании вуза попадают на работу в Парк высоких технологий. Представлена информация по факультетам вузов в Гродно, Гомеле, Бресте, Витебске и Полоцке, занимающихся подготовкой ИТ-специалистов. Издание также содержит планы приема на 2019 год, информацию о проходных баллах по каждой специальности и текущую стоимость обучения.

Как отметил заместитель директора администрации Парка высоких технологий Александр Мартинкевич, выбрать будущую профессию - задача очень непростая. По его словам, сегодняшняя молодежь может сменить более десятка рабочих мест в различных отраслях. "По данным Глобального института McKinsey, в ближайшие 20 лет до 50% рабочих операций в мире могут быть автоматизированы. Уже составлен целый список специальностей, которые с вероятностью более 97% исчезнут в течение 15 лет", - отметил замдиректора. При этом он подчеркнул, что ИТ-отрасль будет активно развиваться.

Так, по мнению компаний-резидентов ПВТ, все более востребованными будут Full Stack специалисты, которые могут принимать участие во всех этапах разработки и эксплуатации программного обеспечения, разработчики, которые работают с данными (Data Science). Укрепят позиции и мобильные технологии.

При этом Александр Мартинкевич отмечает, что ИТ-отрасль очень гибкая, и человеку, решившему связать с ней свою жизнь, следует быть готовым не только изучать новые технологии, но даже переквалифицироваться.-0-