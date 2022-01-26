Спутники, электромобили, искусственный интеллект. Какой будет белорусская наука на новом этапе развития

Отечественная академическая наука в этом году празднует свое 100-летие. В январе 1922 года был основан Институт белорусской культуры (Инбелкульт), на базе которого позже учредили Белорусскую академию наук. В этот значимый юбилей ученые подводят итоги и строят планы на будущее. Космические и полярные исследования, электротранспорт и цифровые технологии, медицина и история - многие идеи воплощены, а многим еще предстоит стать реальностью. О перспективных исследованиях и новых разработках рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков.

Современная наука

- В этот юбилейный год как вы охарактеризуете современный уровень развития белорусской науки?

- На протяжении всей истории Национальной академии наук Беларуси продолжались процессы совершенствования ее структуры и тематики работ в соответствии с требованиями времени. Современная Академия наук - это крупнейший исследовательский центр, нацеленный на укрепление национальной экономики. Все академические научно-исследовательские и научно-производственные организации сейчас мотивированы на внедрение своих разработок в реальный сектор экономики и социокультурную сферу.

Сегодня практически каждая вторая организация Академии наук имеет собственное производство для коммерциализации результатов исследований. Действует уже более 100 производств - как малых лабораторных, так и крупнотоварных с юридическим статусом. Все это планомерные шаги по развитию НАН Беларуси по типу научно-производственной корпорации.

Белорусская вакцина от COVID-19

- Тема COVID-19, к сожалению, остается актуальной, появляются новые штаммы. Какой вклад вносят белорусские ученые в борьбу с COVID-19?

- Разработка вакцины - принципиально новая и ключевая для Беларуси задача. Прежде всего она включает получение лекарственного средства для медицинской профилактики COVID-19. Что более важно в стратегическом плане - это формирование междисциплинарного коллектива и научной школы на перспективу, которые будут способны оперативно разрабатывать лекарственные средства против вновь возникающих опасных инфекций. Надо подчеркнуть, что это не только биологическая и медицинская безопасность, но и безопасность человека и страны в целом. И здесь мы не должны ни от кого зависеть. Мы создаем Центр вирусологии, чтобы обезопасить страну на перспективу.

По инициативе Академии наук действует республиканская межведомственная рабочая группа по преодолению COVID-19. Это координационный центр по выработке оперативных решений, направленных на изучение коронавируса и принятие оперативных мер борьбы. В нее вошло более 30 ведущих специалистов, представляющих академическую и вузовскую науку, ученых и организаторов системы здравоохранения.

Создана и активно работает специальная группа ведущих ученых в области вирусологии, иммунологии, генетики и клеточной инженерии по разработке нашей отечественной вакцины. Разработка выполняется совместно РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Минздрава и Институтом биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси.

- Когда ждать белорусскую вакцину против коронавируса?

- Прототип белорусской вакцины против коронавирусной инфекции уже готов. Он проходит этапы лабораторных исследований и предварительные доклинические испытания на мелких животных. Установлено, что вакцина безопасна, хорошо переносится и не вызывает побочных явлений. Отмечу, что использование белорусской вакцины стимулирует выработку антител против вируса SARS-CoV-2 на уровне не ниже мировых аналогов.

В 2022 году на очереди глубокие доклинические испытания, которые будут выполняться после выпуска опытно-промышленной партии. После завершения доклинических испытаний перейдем на клинические исследования. Их целью станет всесторонняя оценка безопасности и эффективности, так называемый гуморальный и клеточный иммунный ответ. Затем вакцина поступит в свободное обращение.

С учетом того, что появляются все новые штаммы вируса, вакцина будет адаптирована к тем из них, которые будут циркулировать на момент ее производства. Технология производства позволяет оперативно учитывать все изменения и мутации и постоянно актуализировать состав вакцины, чтобы ее эффективность была максимальной.

Космос

- Эксплуатация Белорусского космического аппарата продлялась до конца 2021 года. Планируется ли и дальше продолжать его эксплуатацию на орбите?

- В 2021 году Национальная академия наук Беларуси совместно с АО "Корпорация "ВНИИЭМ" госкорпорации "Роскосмос" провели оценку технического состояния действующего космического аппарата. По заключению специалистов, остаточный эксплуатационный ресурс спутника, а также запас топлива для коррекции орбиты достаточны для продления его эксплуатации не менее чем на четыре года. В январе текущего года принято согласованное решение о продлении эксплуатации БКА на орбите до 2025 года включительно.

Созданная на основе БКА Белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли работает устойчиво, в полном объеме выполняет задачи по предназначению, обеспечивает космической информацией 26 организаций, входящих в структуру 11 министерств и ведомств Беларуси. Получаемая космическая информация с БКА используется для обеспечения национальной безопасности, мониторинга чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, изучения состояния, прогноза развития и охраны природных ландшафтов, актуализации земельно-информационной системы, ведения государственного земельного кадастра, проектирования, реконструкции и строительства дорог. Космические снимки составляют основу для создания топографических и навигационных карт, широко применяются в геологоразведке и процессе аэрокосмического образования.

Белорусский спутник дистанционного зондирования Земли с момента запуска в 2012 году работает в совместной российско-белорусской орбитальной группировке. Возможности этой группировки в соответствии с соглашением между Национальной академией наук Беларуси и госкорпорацией "Роскосмос" расширены за счет информационного ресурса пяти российских космических аппаратов серии "Канопус", выведенных на орбиту в 2017-2018 годах. А имеющееся соглашение между НАН Беларуси и Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана о взаимном обмене данными дистанционного зондирования Земли позволяет в случае необходимости получать оперативную космическую информацию с казахстанских космических аппаратов.

Созданная на базе Академии наук многоуровневая Белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли позволит и в дальнейшем решать весь комплекс задач в области национальной безопасности, землепользования и землеустройства, мониторинга чрезвычайных ситуаций, лесного хозяйства, гидрометеорологической безопасности.

- Как продвигается работа над российско-белорусским спутником дистанционного зондирования Земли?

- Как я уже сказал, эксплуатация Белорусского космического аппарата продлена. Вместе с тем на современном этапе существенно возросли потребности пользователей к характеристикам космической информации, предоставляемой действующей совместной группировкой спутников. Это касается пространственного разрешения, периодичности представления космических снимков и уровня их тематической обработки.

Президентами Беларуси и России принято решение о создании российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли с пространственным разрешением 0,35 м (РБКА). НАН Беларуси и госкорпорация "Роскосмос" завершили эскизное проектирование новой российско-белорусской космической системы ДЗЗ (РБКС), в составе которой предполагается создать уникальный РБКА. Оптическую полезную нагрузку изготовит белорусское ОАО "Пеленг", а наземный комплекс управления, приема, обработки и распространения космической информации - предприятие "Геоинформационные системы" НАН Беларуси.

В настоящее время по совокупности своих характеристик создаваемый РБКА является одним из наиболее перспективных космических аппаратов ДЗЗ в мире. Он станет основой дальнейшего развития белорусских и российских систем космического мониторинга Земли на ближайшее и отдаленное будущее.

Электротранспорт

- Расскажите об отечественной линейке электротранспорта, есть ли новинки? Планируется ли массовое производство моделей белорусской разработки?

- Академия наук ведет активную работу в данной области с 2019 года. Продолжается разработка новых опытных образцов модельного ряда каркасно-панельных легковых электромобилей малого класса с кузовом из композитных материалов, а также семейства комплектных тяговых электроприводов для транспортных и технологических машин с размещением производства на предприятиях Минпрома.

Отмечу, что Совет Министров принял комплексную программу развития электротранспорта на 2021-2025 годы. Ключевые работы по ее реализации будут выполняться Министерством промышленности и НАН Беларуси. В настоящее время мы уже начали реализацию совместного с ОАО "МАЗ" проекта по созданию электрогрузовика на шасси среднетоннажного автомобиля МАЗ. Введено в эксплуатацию уникальное оборудование для исследований и испытаний компонентов силового электропривода транспортных машин.

По разработкам Академии наук ОАО "Могилевлифтмаш" изготовило экспериментальный образец электродвигателя для легковых автомобилей. Получены опытные образцы электромотор-генератора нового поколения, основные блоки управления. Все основные системы переведены на электрическую тягу и электронное управление.

На основе созданного задела планируется во взаимодействии с предприятиями-партнерами выйти на опытное производство линейки отечественных электромобилей. В этой линейке минивэн на шасси Joylong, седан на шасси Geely, типовой ряд каркасных легковых электромобилей с кузовом из стеклопластика, электрогрузовик на шасси автомобиля МАЗ, коммунальная машина с электроприводом, которую уже можно встретить на улицах города, и даже спортивный картинг.

В ближайшей перспективе вместе с партнерами будет разработан электробус с увеличенной дальностью пробега и низкопольной посадкой. В планах также создание экспериментальной базы для солнечной и водородной энергетики, налаживание опытного производства суперконденсаторов (так называемых накопителей электроэнергии), освоение производства новых металлокомпозиционных материалов, углепластиков и стеклопластиков.

Полярные исследования

- Белорусские полярники отправились в 14-ю экспедицию. Какие исследования проводят ученые нашей страны на ледяном континенте?

- Надо сказать, что белорусская наука не просто демонстрирует "эффект присутствия" на Южном полюсе. Мы ведем активные научные исследования. Их ценность крайне высока ввиду уникальности этого континента. Приведу несколько примеров, ведь об этих исследованиях широкой аудитории известно немного.

Так, мы ведем научную работу по исследованию изменений природной среды и климата Антарктики. А это непрерывная регистрация метеорологических параметров, которые в виде метеосводок четыре раза в сутки передаются на зарубежные антарктические станции и международные координационные центры в целях обеспечения внутриантарктических авиационных перелетов и прогнозирования погоды. Одновременно проводятся наблюдения за снежным покровом и состоянием воды. На основе комплексного геологического анализа магнитных исследований построены карты прогноза минерально-сырьевой базы Вечернегорской площади, где расположена белорусская станция.

С использованием космического аппарата проведена съемка территории в районе станции. Получены новые данные спектров отражения снежного и ледового покрова. Параллельно в автоматическом режиме проводятся радиометрические измерения высотных изменений микроструктуры аэрозоля. Данные измерений передаются по каналам спутниковой связи в Институт физики НАН Беларуси для анализа и обработки. Отобраны образцы ихтиофауны для биологических исследований в институтах НАН.

В полевой биологической лаборатории на станции ведутся работы с экспериментальными посадками сельскохозяйственных культур. Проведен отбор и анализ проб мхов и лишайников в наземных биотопах для оценки влияния повышенного содержания атмосферных газов на окружающую среду. Выполняются также наблюдения за колонией пингвинов. Организовано индивидуальное мечение (кольцевание) южнополярных поморников, гнездящихся в окрестностях Белорусской антарктической станции.

Работа на Южном полюсе - это и поле для международного сотрудничества. В частности, реализуется совместный белорусско-турецкий научный проект. С помощью специального научного оборудования определяется наличие вредных веществ в морской воде, таких как микропластик, нефтепродукты, тяжелые металлы. Совместно с финской стороной организована систематизация данных с помощью компьютерной сети, а с использованием спутниковой связи - их передача для научной общественности.

Цифровизация и искусственный интеллект

- Сейчас очень актуальны цифровизация, роботизированные технологии. Какие разработки предлагает Национальная академия наук?

- Назову ряд приоритетных сфер для создания неоиндустриальной структуры белорусской экономики, по которым у нас есть серьезные научно-технические заделы. Это цифровые технологии, искусственный интеллект, робототехника, нано- и биотехнологии, новые материалы, в том числе композиционные с заданными свойствами, аддитивные технологии, приборостроение, фармпрепараты, медицинские приборы и техника и многие другие области. Академические ученые работают с ясным пониманием того, что технологии высших укладов, которые мы разрабатываем, послужат фундаментальной базой для формирования высокоэффективных инновационных секторов в перспективе. Вместе с тем они способны придать также новый импульс развитию традиционных отраслей. Предприятия получают ресурсы для обновления технологической базы и новые технологические решения.

Уже в ближайшей перспективе нам предстоит сформировать научную базу для искусственного интеллекта, обеспечивающую его использование для обработки больших данных и реализации концепции "Интернет всего". Исследования и разработки в области цифровизации и искусственного интеллекта станут основой для умных систем в самых различных областях - от смарт-энергетики и "умных городов" до здравоохранения и задач, связанных с принятием управленческих решений и автоматизацией административных процедур.

Среди ярких результатов я бы назвал офисный суперкомпьютер "СКИФ-ГЕО-ЦОД РБ" производительностью более 100 трлн операций в секунду. Это в 10 раз больше, чем у предыдущих моделей. И это не просто физическое наращивание вычислительной мощности, а работа под запросы ресурсоемких приложений. Отмечу, что на основе академических суперкомпьютерных технологий в настоящее время функционируют комплекс для проведения испытаний элементов автотранспортных средств, система моделирования и инженерного анализа карданных передач, система расчета гидромеханических трансмиссий, телемедицинская система дистанционных консультаций по цифровым флюорографическим исследованиям, централизованная система электронной выписки лекарственных средств.

В Академии созданы Республиканский суперкомпьютерный центр коллективного пользования на базе суперкомпьютерных конфигураций СКИФ и базовая инфраструктура информационных технологий для поиска месторождений углеводородов и калийных солей, информационно-технологическая система анализа геолого-геофизической информации для разведки месторождений нефти и газа, и другие объекты, задающие контуры новой экономики.

Академические ученые успешно решают задачу управления национальным сегментом мировой научно-образовательной компьютерной грид-сети, интегрированным в общее информационно-вычислительное пространство Союзного государства и общеевропейскую компьютерную сеть European Grid Infrastructure. Создана система идентификации и прослеживаемости различных групп товаров AITS (Automation Identification Traceability System), которая интегрирована с российской системой "Меркурий". Организацию и координацию работ в области цифровизации и искусственного интеллекта призвана обеспечить новая академическая кластерная инициатива - IT-град.

История

- 2022 год объявлен Годом исторической памяти. Какую работу будут проводить историки НАН Беларуси в этом году для сохранения памяти о прошлом белорусского народа?

- Сегодня перед историками, всей гуманитарной наукой страны стоят задачи систематизации исторических исследований с учетом национально-государственных интересов, по изучению новых страниц истории, в том числе по проблематике геноцида белорусского народа в годы Второй мировой войны. Результаты этих исследований направлены на закрепление исторической правды в сознании населения, увековечивание выдающихся вех и личностей. Это очень важная составляющая наших национальных интересов.

Глава государства отметил многолетнюю и успешную работу ученых Института истории НАН Беларуси по подготовке фундаментального труда "История белорусской государственности", а также необходимость дальнейшей максимальной популяризации героических страниц и событий нашей страны, в том числе через издание доступных широкому читателю книг, брошюр и иллюстраций. Мы планируем в ближайшее время подготовить на базе названного фундаментального труда серию широкодоступных очерков по истории белорусской государственности. Скажем так, его популярный вариант. Причем без замалчивания и искажения фактов, с показом истинной исторической значимости Полоцкого и Туровского княжеств, Великого княжества Литовского, Речи Посполитой, Советской Беларуси, с четкой и объективной оценкой ряда исторических личностей и событий.

В Год исторической памяти в Академии наук запланирована к изданию целая серия монографий, тематических сборников научных статей, научно-популярных книг и сборников документов по региональной истории (Лида, Дятлово, Смолевичи, Островец, Полоцк), по Первой мировой войне, Рижскому мирному договору 1921 года, Великой Отечественной войне, о вкладе в развитие Беларуси наиболее известных исторических персон.

Молодые ученые

- Созданию условий для реализации потенциала молодежи в Беларуси уделяется особое внимание. Какую работу проводит Академия наук для поддержки молодых ученых?

- Кадры ученых, прежде всего молодежь - наш абсолютный приоритет. Скажу так: несмотря на все успехи и бурный рост, самый мощный компьютер, вооруженный самым продвинутым искусственным интеллектом, никогда не заменит живое интеллектуальное творчество, рождение идей, обусловленных пытливым человеческим разумом. Поэтому в "креативной гонке" за абсолютно новыми и прорывными техническими решениями, думаю, победа всегда будет за учеными и талантливыми специалистами. Понятно, что познание приобретает широкий автоматизированный инструментарий, освободится от рутинной работы. Но это не означает отмены мыслительного процесса.

Из нашей сферы талантливая молодежь не уходит, с удовольствием и творчески трудится. Ежегодно мы принимаем в состав Академии 320-350 лучших выпускников вузов, готовим их через магистратуру, аспирантуру, докторантуру и соискательство. Сейчас средний возраст ученых по Академии наук снизился до 45 лет, хотя еще недавно он превышал 60 лет. Доля исследователей в возрасте до 29 лет выросла за последние 5 лет с 18 до почти 30% всего состава Академии. Из них 13% - это молодые кандидаты наук.

Мы смогли не только сохранить все ведущие научные школы, созданные ранее, но и организовать новые, особенно в таких новейших сферах, как IT-сфера, наносфера, биосфера, композиты. Сейчас формируем в атомной отрасли, восстанавливаем в микроэлектронике, радиоэлектронике и роботизации. Вопросы мы решаем комплексно, создаем условия для творческого труда - возможности самореализации, быстрой публикации и внедрения результатов исследований, зарубежных стажировок. Принята разветвленная система премирования. Возможности заработать дополнительно практически не ограничены: через договоры с предприятиями, международные гранты, прямые продажи продукции, работы по тематике в лабораториях и другие формы. Решаем проблему жилья, по необходимости строим. Какой-то серьезной очереди сейчас нет.

В НАН есть ряд премий и грантов. Организован конкурс среди докторантов, аспирантов и соискателей на получение таких грантов Президиума НАН Беларуси для выполнения научно-исследовательских работ. На систематической основе проводим конкурс "100 талантов НАН Беларуси" и по его результатам ежегодно обновляем соответствующий банк данных.

Важную роль в системе выявления и привлечении в науку молодых талантливых юношей и девушек играет Совет молодых ученых НАН Беларуси. Он возглавляет систему советов в академических организациях и координирует их работу. Состав советов молодых ученых охватывает более 2200 человек, а это практически каждый четвертый научный работник Академии.

Международное сотрудничество

- Как развивается сотрудничество с учеными других стран? Какие проекты намечены на будущее?

- Сегодня по линии НАН Беларуси действует более чем 100 договоров о сотрудничестве с академиями наук, крупными научными и научно-производственными центрами из 65 государств. На базе академических организаций действует более 40 международных исследовательских центров и совместных лабораторий - с организациями России, Китая, Вьетнама, Республики Корея, Японии, Германии, Польши, Украины, Италии. Работы по созданию международных исследовательских центров и лабораторий в самых перспективных областях ведутся на постоянной основе.

Важно, что благодаря таким целенаправленным усилиям Беларусь поэтапно становится крупнейшим региональным центром науки и инноваций. Это подтверждается и тем, что НАН Беларуси является базовой организацией Международной ассоциации академий наук. С удовольствием можно отметить, что сейчас Национальная академия наук Беларуси работает в русле самых актуальных, топовых направлений, по которым проводят исследования и другие ведущие мировые научные центры. Результаты не уступают по своей значимости многим лучшим достижениям мировой науки. Во многом это стало возможным благодаря кластерным формам организации научного процесса.

Хочу акцентировать внимание на развитии сотрудничества с российскими коллегами. За время существования Союзного государства белорусскими и российскими научными организациями успешно выполнено более 50 программ в разных областях. Наука и экономика стран - партнеров получили сотни новейших разработок мирового уровня. Работа не останавливается. В проработке на разных стадиях находятся концепции еще 20 новых программ Союзного государства. Особые перспективы мы связываем с проектами класса "мегасайенс", участвовать в реализации которых будем в кооперации с Курчатовским институтом и Сибирским отделением РАН.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-