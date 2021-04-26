Средний размер пенсии по возрасту в Беларуси за январь-март составил Br512,3

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26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси средний размер пенсии по возрасту за январь - март 2021 года составил Br512,3, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.
"За январь - март текущего года средний размер пенсии по возрасту насчитывает Br512,3. Номинальный темп ее роста к аналогичному периоду прошлого года составил 111,8%, реальный темп роста - 103,3%", - рассказали в Минтруда.
Отношение средней пенсии по возрасту к начисленной среднемесячной заработной плате составило 38,8%, а к средней заработной плате после уплаты налогов и взносов - 45,1%.-0-