Средняя зарплата в Беларуси в августе составила Br1276,4

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в августе составила Br1276,4, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В июле этого года было Br1287,5.

В разрезе регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в августе достигла Br1766,2 (темп роста к августу минувшего года - 109,3%). В Минской области средняя зарплата составила Br1300,3 (105,3%), Гомельской - Br1138,1 (107,8%), Брестской - Br1097,3 (107,3%), Витебской - Br1083,9 (106,7%), Гродненской - Br1101,8 (107,8%), Могилевской - Br1052,9 (106,4%).

В целом по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-августе по сравнению с соответствующим периодом 2019 года возросла на 8,2%.-0-