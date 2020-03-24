Средняя зарплата в Беларуси в феврале составила Br1119,7

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в феврале 2020 года составила Br1119,7, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В январе этого года средняя зарплата была на уровне Br1118,1.

Минск в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников в столице за февраль сформировалась в размере Br1591,6 (темп роста к февралю минувшего года - 109,1%). В Минской области она составила Br1105,1 (108,7%), Гомельской - Br993,4 (107,9%), Брестской - Br961,4 (109,4%), Гродненской - Br952,8 (109,8%), Витебской - Br939,5 (108,9%), Могилевской - Br921 (108,5%).

Больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br4697,4), воздушный транспорт (Br2689,8, в том числе пассажирский - Br2832,8), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2463,6), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br1805,5), горнодобывающая промышленность (Br1789,6), производство химических продуктов (Br1699,7), деятельность в области телекоммуникаций (Br1722,8), профессиональная, научная и техническая деятельность (Br1543,3).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br565,3), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br658,7), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br661,9), трудится в сфере творческой деятельности и развлечений (Br683,4), занят рыболовством или рыбоводством (Br715,1).-0-