Средняя зарплата в Беларуси в мае составила Br1419,6

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в мае 2021 года составила Br1419,6, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В апреле этого года средняя заработная плата работников была Br1398,2, в марте - Br1384,7. При этом следует учитывать, что данные приводятся до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников).

Среди регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в мае достигла Br2053,4 (темп роста реальной зарплаты к маю минувшего года - 105,1%). В Минской области средняя зарплата составила Br1423,1 (105,7%), Гомельской - Br1246,5 (106,4%), Гродненской - Br1203,6 (106,7%), Витебской - Br1182,3 (103%), Брестской - Br1176,6 (104,4%), Могилевской - Br1140,5 (104,9%).

В целом по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в мае этого года по сравнению с маем 2020-го возросла на 5,3%.

Больше всего получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br6812,3), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br3871,9), производство химических продуктов (Br2804,9), деятельность воздушного транспорта (Br2753,7, в том числе грузового - Br2782,6), производство компьютеров и периферийного оборудования (Br2652,5), горнодобывающая промышленность (Br2382,2), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br2275,2).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br679,6), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br762,1), работникам сферы творческой деятельности и развлечений (Br764,9), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br784).-0-