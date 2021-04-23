Средняя зарплата в Беларуси в марте составила Br1384,7

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в марте 2021 года составила Br1384,7, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В феврале этого года средняя заработная плата работников была Br1277,1, а в январе - Br1290. При этом следует учитывать, что данные приводятся до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников).

Среди регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в марте достигла Br2062,9 (темп роста реальной зарплаты к марту минувшего года - 104,6%). В Минской области средняя зарплата составила Br1337,5 (104,1%), Гомельской - Br1196,3 (105,6%), Гродненской - Br1176,1 (106,5%), Брестской - Br1157,3 (104,4%), Витебской - Br1121,3 (104,3%), Могилевской - Br1102,7 (104,6%).

В целом по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в этом марте по сравнению с мартом 2020 года возросла на 4,8%.

Больше всего получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br7301,4), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br3542,4), деятельность воздушного транспорта (Br2511,1, в том числе грузового - Br2850), производство химических продуктов (Br2260,6), горнодобывающая промышленность (Br2117,6), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br2090,4).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br665,5), сферы творческой деятельности и развлечений (Br732,5), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br744), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br777,9).-0-