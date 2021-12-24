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24 декабря 2021, 16:00

Средняя зарплата в Беларуси в ноябре составила Br1476,3

Фото из архива
Фото из архива

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников в Беларуси в ноябре составила Br1476,3, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В октябре средняя заработная плата работников составляла Br1478,9, в сентябре - Br1442,7. Следует учитывать, что данные приводятся до вычета подоходного налога (13%) и обязательных страховых взносов в Фонд соцзащиты (1% из зарплат работников).

В разрезе регионов лидирует столица: средняя зарплата минчан в ноябре была Br2070,7 (темп роста реальной зарплаты к ноябрю минувшего года - 101,4%). В Минской области она составила Br1457,9 (101,7%), Гомельской - Br1324,3 (105%), Гродненской - Br1281,1 (102,9%), Брестской - Br1290,8 (104,6%), Витебской - Br1239,8 (104,1%) и Могилевской - Br1187,8 (101,1%).

В целом по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе - ноябре по сравнению с соответствующим периодом 2020 года возросла на 4,6%.

Больше всего получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br5736,7), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br4290,6), деятельность пассажирского (Br3153,5) и грузового воздушного транспорта (Br2402,2), горнодобывающая промышленность (Br2724), производство химических продуктов (Br2263,8), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br2206,2), деятельность в области телекоммуникаций (Br2228,3), инженерно-техническое проектирование и предоставление технических консультаций в этой области (Br2218), научные исследования и разработки в области технических наук (Br2210,4).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br708,8), сферы творческой деятельности и развлечений (Br834,1), библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br835,9), тем, кто занимается уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br815,3).-0-

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