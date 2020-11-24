Средняя зарплата в Беларуси в октябре составила Br1285

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в октябре этого года составила Br1285, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сентябре средняя заработная плата работников составляла Br1264,5, в августе - Br1276,4.

В разрезе регионов традиционно лидирует столица: средняя зарплата минчан в октябре достигла Br1806,1 (темп роста к октябрю минувшего года - 106,9%). В Минской области средняя зарплата составила Br1299,4 (108,9%), Гомельской - Br1130,8 (105,3%), Гродненской - Br1114,6 (107%), Брестской - Br1100,6 (105,6%), Витебской - Br1069,5 (105,3%), Могилевской - Br1046,8 (105,1%).

В целом по стране реальная заработная плата (рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе - октябре по сравнению с соответствующим периодом 2019 года возросла на 7,8%.

Больше всего в октябре получали работники таких сфер, как информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br5488,6), деятельность воздушного транспорта (Br2543,6), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2549,6), производство кокса и продуктов нефтепереработки (Br2199), горнодобывающая промышленность (Br2220,6), производство химических продуктов (Br2484,5).

Меньше всего начислено работникам парикмахерских и салонов красоты (Br623,8), сферы творческой деятельности и развлечений (Br703,5), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений в области культуры (Br708,4), занимающимся уходом в специализированных учреждениях и предоставлением социальных услуг (Br712,4).-0-