Средняя зарплата в Беларуси в октябре увеличилась до Br999,7

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в октябре составила Br999,7, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сентябре этого года заработок белорусов в среднем составлял Br963,6.

Столица в разрезе регионов традиционно лидирует по этому показателю: средняя зарплата работников Минска за октябрь сформировалась в размере Br1 370,3 (темп роста к октябрю 2017 года - 112,6%). В Минской области она составила Br996,4 (112,2%), в Гомельской - Br907,9 (112,9%), Гродненской - Вr885,3 (113,8%), Брестской - Br874,7 (114,1%). Средний заработок в Витебской области - Br848,2 (113,8%), в Могилевской - Br836,7 (110,7%).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-октябре 2018 года по сравнению с соответствующим периодом 2017 года возросла на 12,3%. Самый высокий рост реальной зарплаты отмечен в Гомельской и Витебской областях (на 13,5%), в Минске - рост на 11,2%, примерно такая же ситуация в Могилевской области (на 11,3%). Реальная заработная плата за октябрь нынешнего года в среднем по республике составила 113% к уровню октября минувшего года.

Больше всего в прошлом месяце получали работники таких сфер, как воздушный транспорт (Br2 789,4), вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования (Br2 107,1), а также в отрасли информации и связи (Br2 819,2), включая информационные технологии и деятельность в области информационного обслуживания (Br3 897,4). В лидерах и такие виды деятельности, как производство химических продуктов, кокса и продуктов нефтепереработки, горнодобывающая промышленность, профессиональная, научная и техническая деятельность. Меньше всего начислено в октябре работникам по уходу в специализированных учреждениях и в сфере социальных услуг (Br567,1), творческой деятельности и развлечений (Br607,5), работникам библиотек, архивов, музеев и прочих учреждений культуры (Br569,2), парикмахерских и салонов красоты (Br508,5).-0-