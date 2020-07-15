Средств защиты от COVID-19 достаточно, вакцинация пока является перспективой - Петришенко

15 июля, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Средств индивидуальной защиты от COVID-19 достаточно, вакцинация пока является перспективой, сообщил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко сегодня во время посещения Республиканского научно-практического центра медицинской экспертизы и реабилитации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы наладили производство антисептиков, масок, чтобы ни от кого не зависеть. И если раньше проблем с закупками респираторов для работы в опасных зонах не возникало, то на фоне коронавируса столкнулись с тем, что надо самим производить, быть в этом плане самодостаточными и защищенными", - подчеркнул Игорь Петришенко.

Что касается вакцины, то пока в мире нет разработки, которая бы прошла все этапы тестирования. "Так называемая всеобщая вакцинация от COVID-19 - это еще перспектива", - сказал Игорь Петришенко. Первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич высказал мнение, что публикации по вакцинам носят неоднозначный характер - к действительно работающей вакцине еще предстоит прийти.-0-